Pierwszy taki tytuł! Co za wieści przed Wimbledonem

23-letni Shelton, piąty w światowym rankingu, po raz pierwszy wygrał turniej na trawie. Łącznie wywalczył szósty tytuł w karierze i trzeci w tym roku. Na swoim koncie ma też dwa przegrane finały.

Z dziewiątym na liście ATP Fritzem zmierzył się po raz czwarty i odniósł trzecie zwycięstwo - jednocześnie trzecie z rzędu.

Dzień wcześniej Shelton rozegrał w Stuttgarcie aż dwa spotkania, gdyż z powodu opadów deszczu nie mógł dokończyć piątkowego ćwierćfinału. Oba - z Japończykiem Sho Shimabukuro i półfinał z rozstawionym z numerem czwartym Czechem Jirim Lehecką - również wygrał w trzech setach.



Dla Sheltona to świetne wieści przed zbliżającym się Wimbledonem, który będzie można oglądać na sportowych antenach Polsatu.

Wynik finału:

Ben Shelton (USA, 1) - Taylor Fritz (USA, 2) 6:4, 2:6, 6:4.

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PAP