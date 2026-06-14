Pierwszy taki tytuł! Co za wieści przed Wimbledonem

Tenis

Najwyżej rozstawiony w imprezie Amerykanin Ben Shelton wygrał tenisowy turniej ATP 250 na kortach trawiastych w Stuttgarcie. W finale pokonał występującego z „dwójką” swojego rodaka, broniącego tytułu Taylora Fritza 6:4, 2:6, 6:4.

Ben Shelton, tenisista, trzymający rakietę tenisową, zaciśnięta pięść, zegar w tle
fot. PAP
Ben Shelton

23-letni Shelton, piąty w światowym rankingu, po raz pierwszy wygrał turniej na trawie. Łącznie wywalczył szósty tytuł w karierze i trzeci w tym roku. Na swoim koncie ma też dwa przegrane finały.

 

Z dziewiątym na liście ATP Fritzem zmierzył się po raz czwarty i odniósł trzecie zwycięstwo - jednocześnie trzecie z rzędu.

 

Dzień wcześniej Shelton rozegrał w Stuttgarcie aż dwa spotkania, gdyż z powodu opadów deszczu nie mógł dokończyć piątkowego ćwierćfinału. Oba - z Japończykiem Sho Shimabukuro i półfinał z rozstawionym z numerem czwartym Czechem Jirim Lehecką - również wygrał w trzech setach.

Dla Sheltona to świetne wieści przed zbliżającym się Wimbledonem, który będzie można oglądać na sportowych antenach Polsatu.

 

Wynik finału:

 

Ben Shelton (USA, 1) - Taylor Fritz (USA, 2) 6:4, 2:6, 6:4.

 

PAP
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TENISTURNIEJE ATP I WTA
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