Po raz pierwszy w barwach Ferrari! Lewis Hamilton najlepszy w Hiszpanii

Kolejne miejsca na podium zajęli jego rodacy. Drugi był George Russell z Mercedesa, w trzecie obrońca tytułu Lando Norris z McLarena.

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Na pięć okrążeń przed metą z powodu awarii wycofał się lider cyklu Włoch Andrea Kimi Antonelli, który pomimo tego utrzymał prowadzenie w klasyfikacji MŚ. Antonelli ma za sobą niesamowitą serię pięciu zwycięskich wyścigów z rzędu. To pozwoliło 19-letniemu Włochowi zgromadzić już 156 punktów po zaledwie sześciu startach.

Na drugiej pozycji umocnił się Hamilton.

BS, PAP