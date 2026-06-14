Po raz pierwszy w barwach Ferrari! Lewis Hamilton najlepszy w Hiszpanii
Siedmiokrotny mistrz świata Brytyjczyk Lewis Hamilton z zespołu Ferrari wygrał w niedzielę wyścig Formuły 1 o Grand Prix Barcelony-Katalonii, siódmą rundą mistrzostw świata Formuły 1. To jego pierwsze zwycięstwo od przejścia w 2025 roku z Mercedesa do Ferrari.
Kolejne miejsca na podium zajęli jego rodacy. Drugi był George Russell z Mercedesa, w trzecie obrońca tytułu Lando Norris z McLarena.
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Na pięć okrążeń przed metą z powodu awarii wycofał się lider cyklu Włoch Andrea Kimi Antonelli, który pomimo tego utrzymał prowadzenie w klasyfikacji MŚ. Antonelli ma za sobą niesamowitą serię pięciu zwycięskich wyścigów z rzędu. To pozwoliło 19-letniemu Włochowi zgromadzić już 156 punktów po zaledwie sześciu startach.
Na drugiej pozycji umocnił się Hamilton.Przejdź na Polsatsport.pl