Polak zachwyca! Kolejne zwycięstwo 19-latka

Pawelec świetnie rozpoczął sezon. Podczas rywalizacji w Barcelonie Polak wygrał pierwszy wyścig, a w drugim uplasował się na najniższym stopniu podium. Przypomnijmy, że 19-latek broni tytułu mistrza Europy w kategorii Moto2.

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Po fenomenalnym początku przyszedł czas na zmagania w Portugalii. To właśnie na przedmieściach Lizbony Pawelec, który reprezentuje barwy hiszpańskiego Team AGR i ORLEN Teamu, zadebiutował rok temu w mistrzostwach Europy, już podczas pierwszej rundy walcząc o miejsce na podium, z którym rozminął się wówczas o zaledwie jedną sekundę.

Tym razem 19-latek zaprezentował się znacznie lepiej. Polak w pierwszym niedzielnym wyścigu szybko wyszedł na prowadzenie, którego nie oddał już do końca rywalizacji, ostatecznie sięgając po zwycięstwo.

Drugi wyścig rozpocznie się o godzinie 16:00. Transmisja w Polsacie Sport Premium 2, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go.

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