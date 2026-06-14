Polak zachwyca! Kolejne zwycięstwo 19-latka

Moto

Milan Pawelec (Team AGR) z kolejnym zwycięstwem w mistrzostwach Europy Moto2. Polak wygrał pierwszy niedzielny wyścig w portugalskim Estorilu.

Trzy osoby stoją obok motocykla wyścigowego. Jedna osoba w czerwonej koszulce z napisem "FOR SPORT" trzyma parasol. Dwie osoby w kombinezonach wyścigowych stoją obok, jedna z tabletem, druga patrząc w stronę kamery.
fot. Polsat Sport
Milan Pawelec ze zwycięstwem w Portugalii

Pawelec świetnie rozpoczął sezon. Podczas rywalizacji w Barcelonie Polak wygrał pierwszy wyścig, a w drugim uplasował się na najniższym stopniu podium. Przypomnijmy, że 19-latek broni tytułu mistrza Europy w kategorii Moto2.

 

ZOBACZ TAKŻE: Russell na pole position przed GP Barcelony-Katalonii

 

Po fenomenalnym początku przyszedł czas na zmagania w Portugalii. To właśnie na przedmieściach Lizbony Pawelec, który reprezentuje barwy hiszpańskiego Team AGR i ORLEN Teamu, zadebiutował rok temu w mistrzostwach Europy, już podczas pierwszej rundy walcząc o miejsce na podium, z którym rozminął się wówczas o zaledwie jedną sekundę. 

 

Tym razem 19-latek zaprezentował się znacznie lepiej. Polak w pierwszym niedzielnym wyścigu szybko wyszedł na prowadzenie, którego nie oddał już do końca rywalizacji, ostatecznie sięgając po zwycięstwo. 

 

Drugi wyścig rozpocznie się o godzinie 16:00. Transmisja w Polsacie Sport Premium 2, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
MILAN PAWELECMOTOMOTO2MOTOGP
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Grand Prix Monako F1: Obszerny skrót wyścigu
Zobacz także

Antonelli wygrał GP Monako

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 