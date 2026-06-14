Polsat Mundial Cast - 15.06. Gdzie obejrzeć?

Piłka nożna

Największy mundial w historii zasługuje na wyjątkowy program. Zapraszamy na czwarty odcinek Polsat Mundial Cast - centrum informacji, analiz i komentarzy dotyczących mistrzostw świata 2026. Eksperci, korespondenci z USA, gorące dyskusje i pytania od widzów. Wszystko w każdy dzień pomeczowy o 9:00 w Polsacie Sport, na YouTube i Polsatsport.pl. 

Logo programu "Polsat Mundial Cast" na tle stadionu piłkarskiego, z flagami Kanady, USA i Meksyku poniżej.
fot. Polsat Sport
Polsat Mundial Cast

Przed nami kolejny dzień rywalizacji, a co za tym idzie, w poniedziałek 15 czerwca zapraszamy na czwarty odcinek Polsat Mundial Cast - nowego programu poświęconego mistrzostwom świata 2026.

 

Poniedziałkowe wydanie poprowadzi Szymon Rojek. Jego gośćmi będą Roman Kołtoń i Tomasz Hajto, a na żywo połączymy się z Maciejem Żurawskim i Bartłomiejem Rabijem. Porozmawiamy o rozstrzygnięciach trzeciego dnia turnieju i spotkaniach, które czekają nas już w poniedziałek.

 

Tegoroczne mistrzostwa będą wyjątkowe pod wieloma względami. Po raz pierwszy gospodarzem turnieju są aż trzy kraje - Stany Zjednoczone, Meksyk i Kanada. Po raz pierwszy wystąpi również 48 reprezentacji. Debiutanci, wielcy nieobecni, sportowe emocje, ale także organizacyjne, ekonomiczne i geopolityczne kulisy mundialu – to wszystko znajdzie się w Polsat Mundial Cast.

 

Niemal codziennie o godzinie 9:00 rano będziemy podsumowywać najważniejsze wydarzenia turnieju, analizować mecze, komentować najgorętsze tematy i rozmawiać z ekspertami. Nie zabraknie również relacji specjalnego wysłannika Polsatu Piotra Witkowskiego prosto z Waszyngtonu oraz opinii szerokiego grona komentatorów i ekspertów.

 

Ważną częścią programu będą także widzowie. Zachęcamy do zadawania pytań na czacie na żywo na YouTubie Polsatu Sport - najciekawsze z nich pojawią się w programie.

 

Oglądajcie Polsat Mundial Cast w poniedziałek 15 czerwca o godzinie 09:00 w Polsacie Sport 1, na Polsat Box Go, Polsatsport.pl oraz na kanale YouTube Polsatu Sport. To będzie mundial oglądany z każdej możliwej perspektywy.

Przejdź na Polsatsport.pl
MŚ 2026PIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Tomasz Hajto ocenia polską piłkę. "Spokojem przegraliśmy najważniejszy mecz"
Zobacz także

Dlaczego nie oglądamy Polski na mundialu? "Przegraliśmy spokojem"

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 