Polsat Sport Talk - 15.06. Transmisja TV i stream online
Gościem Przemysława Iwańczyka w poniedziałkowym podcaście Polsat Sport Talk będzie profesorka UEW i prezeska Fundacji Marka Polska Think Tank, dr hab. Barbara Mróz-Gorgoń.
Polsat Sport Talk
Tematem rozmowy będzie Polska jako marka. Jak ważną częścią składową rozpoznawalności naszego kraju w świecie jest sport? Jak sukcesy naszych sportowców, np. awans Mai Chwalińskiej do finału French Open przyczyniają się do rozpoznawalności naszego kraju?
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Polsat Sport Talk w poniedziałek o 11:00 w Polsacie Sport 2 i na Polsatsport.pl oraz online w Polsat Box Go.
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