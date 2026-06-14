Polsat Sport Talk - 15.06. Transmisja TV i stream online

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Gościem Przemysława Iwańczyka w poniedziałkowym podcaście Polsat Sport Talk będzie profesorka UEW i prezeska Fundacji Marka Polska Think Tank, dr hab. Barbara Mróz-Gorgoń.

Grafika z logo Polsat Sport Talk i dwoma pustymi krzesłami, sugerująca rozmowę o sporcie i budowaniu marki Polski.
fot. Polsat Sport
Polsat Sport Talk

Tematem rozmowy będzie Polska jako marka. Jak ważną częścią składową rozpoznawalności naszego kraju w świecie jest sport? Jak sukcesy naszych sportowców, np. awans Mai Chwalińskiej do finału French Open przyczyniają się do rozpoznawalności naszego kraju?


Polsat Sport Talk w poniedziałek o 11:00 w Polsacie Sport 2 i na Polsatsport.pl oraz online w Polsat Box Go.

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