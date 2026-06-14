Polska siatkarka zakończyła karierę! "Rozpoczyna nowy etap życia"

Środkowa zdecydowała, że przechodzi na sportową emeryturę. "Zdobywała z nami największe sukcesy, dziś niestety przychodzi nam oficjalnie się pożegnać. 'Brzozik' kończy swoją jakże owocną karierę siatkarską i rozpoczyna nowy etap życia" - czytamy.

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Siatkarka w przeszłości reprezentowała barwy m.in. Stali Mielec czy Jokera Świecie. Dla zespołu z Mogilna rozegrała 64 mecze, w których zdobyła 362 punkty.

"Dziękujemy za wszystko, co dla nas zrobiłaś, za ogromną energię, zaangażowanie i ciągłą nieustępliwość. Pamiętaj, że w Mogilnie zawsze jesteś mile widziana i drzwi na halę są dla Ciebie otwarte" - napisano.

Brzoska zaliczyła łącznie 71 spotkań w Tauron Lidze i zdobyła 422 punkty.

HP, Polsat Sport