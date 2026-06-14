Polska siatkarka zakończyła karierę! "Rozpoczyna nowy etap życia"

Siatkówka

Paulina Brzoska zakończyła siatkarską karierę - przekazał jej ostatni klub Sokół & Hagric Mogilno.

Dwie siatkarki w czarnych strojach sportowych, jedna z numerem 27 na koszulce, wyrażające silne emocje podczas meczu siatkówki.
fot. PAP
Polska siatkarka kończy karierę

Środkowa zdecydowała, że przechodzi na sportową emeryturę. "Zdobywała z nami największe sukcesy, dziś niestety przychodzi nam oficjalnie się pożegnać. 'Brzozik' kończy swoją jakże owocną karierę siatkarską i rozpoczyna nowy etap życia" - czytamy.

 

ZOBACZ TAKŻE: Przyszły sezon w Asseco Resovii! Poznaliśmy decyzję siatkarza reprezentacji Polski

 

Siatkarka w przeszłości reprezentowała barwy m.in. Stali Mielec czy Jokera Świecie. Dla zespołu z Mogilna rozegrała 64 mecze, w których zdobyła 362 punkty.

 

"Dziękujemy za wszystko, co dla nas zrobiłaś, za ogromną energię, zaangażowanie i ciągłą nieustępliwość. Pamiętaj, że w Mogilnie zawsze jesteś mile widziana i drzwi na halę są dla Ciebie otwarte" - napisano.

 

Brzoska zaliczyła łącznie 71 spotkań w Tauron Lidze i zdobyła 422 punkty.

HP, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
KONIEC KARIERYSIATKÓWKATAURON LIGA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Turcja - Włochy. Skrót meczu
Zobacz także

Liga Narodów siatkarzy 2026. Wyniki i skróty meczów - niedziela 14.06 (WIDEO)

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 