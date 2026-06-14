Polska - Ukraina. Skrót meczu reprezentacji siatkarzy w Lidze Narodów (WIDEO)
W swym czwartym spotkaniu w tegorocznej edycji Ligi Narodów reprezentacja Polski zmierzyła się z Ukrainą. Tą konfrontacją polscy siatkarze zakończyli występy na turnieju w Linyi. Zobacz skrót meczu Polska - Ukraina.
Ukraina - Polska. Skrót meczu
Aliaksei Nasevich - 19 punktów w meczu z Ukrainą
Analiza Jakuba Bednaruka po meczu Polska - Ukraina
W meczu otwierającym rozgrywki VNL 2026, Polska pokonała Kubę 3:0. W drugim spotkaniu przegrała ze Słowenią 2:3 (17:19 w tie-breaku). Starcie z Japonią również było bardzo wyrównane i zakończyło się grą na przewagi w tie-breaku. Polacy przegrali decydującą partię 15:17. W ostatnim występie na turnieju w chińskim Linyi rywalem polskich siatkarzy była Ukraina. Polscy siatkarze przegrali dwa pierwsze sety, zdołali jednak odwrócić losy tego starcia i wygrali 3:2.
Zobacz także:
Polska - Kuba. Skrót meczu reprezentacji siatkarzy w Lidze Narodów (WIDEO)
Polska - Słowenia. Skrót meczu reprezentacji siatkarzy w Lidze Narodów (WIDEO)
Polska - Japonia. Skrót meczu reprezentacji siatkarzy w Lidze Narodów (WIDEO)
Kolejnym etapem Ligi Narodów będzie turniej w Gliwicach (24-28 czerwca). Polacy podejmą tam reprezentacje Belgii, Turcji, Niemiec oraz Argentyny.
Skrót meczu Polska - Ukraina w siatkówce:
Najwięcej punktów: Aliaksei Nasevich (19), Bartłomiej Lemański (12), Michał Gierżot (11) – Polska; Dmytro Yanchuk (13), Yurii Semeniuk (12), Vasyl Tupchii (12), Illa Kovalov (11) – Ukraina.
Polska – Ukraina 3:2 (19:25, 18:25, 25:22, 25:21, 15:11)
Polska: Bartosz Gomułka, Jakub Majchrzak, Bartosz Firszt, Aleksander Śliwka, Bartłomiej Lemański, Jan Firlej – Maksymilian Granieczny (libero) oraz Aliaksei Nasevich, Szymon Jakubiszak, Michał Gierżot, Bartosz Zych, Adrian Markiewicz, Marcel Bakaj. Trener: Nikola Grbić.
Ukraina: Yurii Semeniuk, Illa Kovalov, Vasyl Tupchii, Yurii Synytsia, Dmytro Yanchuk, Vladyslav Shchurov – Yaroslav Pampushko (libero) oraz Yevhenii Boiko (libero), Oleksandr Nalozhnyi, Vitalii Shchytkov, Maksym Tonkonoh, Yevhenii Kisiliuk, Denys Veletskyi. Trener: Raul Lozano.
Sędziowie: Ebrahim Firouzi (Iran) – Ozan Cagi Sarikaya (Turcja).
WYNIKI MECZÓW I TABELA LIGI NARODÓW SIATKARZY 2026Przejdź na Polsatsport.pl