Polska - Ukraina. Skrót meczu reprezentacji siatkarzy w Lidze Narodów (WIDEO)

W meczu otwierającym rozgrywki VNL 2026, Polska pokonała Kubę 3:0. W drugim spotkaniu przegrała ze Słowenią 2:3 (17:19 w tie-breaku). Starcie z Japonią również było bardzo wyrównane i zakończyło się grą na przewagi w tie-breaku. Polacy przegrali decydującą partię 15:17. W ostatnim występie na turnieju w chińskim Linyi rywalem polskich siatkarzy była Ukraina. Polscy siatkarze przegrali dwa pierwsze sety, zdołali jednak odwrócić losy tego starcia i wygrali 3:2.

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Kolejnym etapem Ligi Narodów będzie turniej w Gliwicach (24-28 czerwca). Polacy podejmą tam reprezentacje Belgii, Turcji, Niemiec oraz Argentyny.

Skrót meczu Polska - Ukraina w siatkówce:





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Najwięcej punktów: Aliaksei Nasevich (19), Bartłomiej Lemański (12), Michał Gierżot (11) – Polska; Dmytro Yanchuk (13), Yurii Semeniuk (12), Vasyl Tupchii (12), Illa Kovalov (11) – Ukraina.

Polska – Ukraina 3:2 (19:25, 18:25, 25:22, 25:21, 15:11)

Polska: Bartosz Gomułka, Jakub Majchrzak, Bartosz Firszt, Aleksander Śliwka, Bartłomiej Lemański, Jan Firlej – Maksymilian Granieczny (libero) oraz Aliaksei Nasevich, Szymon Jakubiszak, Michał Gierżot, Bartosz Zych, Adrian Markiewicz, Marcel Bakaj. Trener: Nikola Grbić.

Ukraina: Yurii Semeniuk, Illa Kovalov, Vasyl Tupchii, Yurii Synytsia, Dmytro Yanchuk, Vladyslav Shchurov – Yaroslav Pampushko (libero) oraz Yevhenii Boiko (libero), Oleksandr Nalozhnyi, Vitalii Shchytkov, Maksym Tonkonoh, Yevhenii Kisiliuk, Denys Veletskyi. Trener: Raul Lozano.

Sędziowie: Ebrahim Firouzi (Iran) – Ozan Cagi Sarikaya (Turcja).

WYNIKI MECZÓW I TABELA LIGI NARODÓW SIATKARZY 2026

RM, Polsat Sport