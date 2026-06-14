Poradnik #AdoptujMistrza | Odwodnienie u psa i kota - jak je rozpoznać i kiedy reagować?
Odwodnienie u psa lub kota nie zawsze daje wyraźne objawy. Często zaczyna się od subtelnych sygnałów, takich jak apatia, mniejszy apetyt czy suche dziąsła. Nieleczone może jednak szybko doprowadzić do poważnych zaburzeń, a nawet zagrożenia życia. Jak rozpoznać pierwsze objawy i kiedy konieczna jest pomoc weterynarza?
To nie musi być pies leżący bez sił w pełnym słońcu ani kot, który wygląda „bardzo choro”. Czasem wszystko zaczyna się dużo bardziej subtelnie - mniejszą ilością wypijanej wody, lekką apatią, jednym dniem biegunki albo kilkoma godzinami spędzonymi w upale. A organizm już zaczyna tracić więcej płynów niż jest w stanie uzupełnić.
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Do odwodnienia może dojść nie tylko podczas upałów. Bardzo częstą przyczyną są także:
· biegunki,
· wymioty,
· gorączka,
· kilka godzin bez dostępu do wody,
· długie spacery lub podróż,
· choroby przewlekłe.
Szczególnie narażone są szczenięta, kocięta, seniorzy oraz zwierzęta chore lub osłabione. Wiele osób kojarzy odwodnienie wyłącznie z upałami. Tymczasem może pojawić się także zimą - np. wtedy, gdy miska na zewnątrz zamarznie albo zwierzę odmawia picia bardzo zimnej wody.
Objawy odwodnienia - nie zawsze są oczywiste. Bo odwodniony pies czy kot często nie wygląda „bardzo źle”. Niektóre objawy są naprawdę delikatne i łatwo je przeoczyć.
Najczęściej pojawiają się:
· osłabienie i większa senność,
· suche dziąsła i język,
· mniejsza ilość oddawanego moczu,
· przyspieszony oddech,
· zapadnięte spojrzenie,
· brak apetytu,
· apatia.
U części zwierząt pojawiają się także zaparcia albo bardzo suchy kał.
Jednym z prostych sygnałów ostrzegawczych może być również tzw. test fałdu skórnego. Delikatnie uniesiona skóra na karku powinna szybko wrócić na miejsce. Jeśli pozostaje uniesiona albo wraca bardzo wolno - może to świadczyć o odwodnieniu. W bardziej zaawansowanych przypadkach mogą pojawić się: drgawki, problemy z utrzymaniem równowagi, zapaść czy utrata przytomności. I wtedy sytuacja staje się stanem zagrożenia życia.
Co robić, gdy podejrzewasz odwodnienie?
Przede wszystkim: skontaktuj się z lekarzem weterynarii. Nie próbuj na siłę „przepajać” zwierzęcia, jeśli nie chce pić. Nie podawaj też leków dla ludzi ani preparatów przeciwbiegunkowych bez konsultacji z weterynarzem. To szczególnie ważne, jeśli odwodnieniu towarzyszą:
· wymioty,
· biegunka,
· gorączka,
· osłabienie,
· brak oddawania moczu.
W takich sytuacjach utrata płynów i elektrolitów może postępować bardzo szybko. Warto pamiętać, że preparaty dla ludzi - nawet elektrolity dla niemowląt - nie zawsze są bezpieczne dla psów i kotów.
Jak zapobiegać odwodnieniu?
Zwierzę powinno mieć stały dostęp do świeżej, czystej wody - zarówno w domu, jak i podczas spacerów, podróży czy pobytu w ogrodzie.
Latem warto zabierać wodę nawet na krótkie spacery. Szczególnie w przypadku:
· szczeniąt,
· seniorów,
· ras krótkopyskich,
· psów aktywnych i bardzo emocjonalnych.
Więcej o tym przeczytasz także w naszych poradnikach o udarze cieplnym, upałach i bezpiecznych spacerach latem.
Jeśli pies lub kot ma biegunkę, wymiotuje albo gorączkuje - warto regularnie obserwować: dziąsła, ilość wypijanej wody, ilość oddawanego moczu i ogólne zachowanie.
Koty i przewlekłe odwodnienie - to temat, który często jest pomijany.
Wiele kotów naturalnie pije bardzo mało - szczególnie tych żywionych wyłącznie suchą karmą. Dlatego warto wspierać nawodnienie poprzez mokrą karmę, fontanny wodne albo dodawanie wody do jedzenia.
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