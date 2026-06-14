Poznaliśmy mistrzów świata 2026! Niesamowity finał mundialu

O końcowy triumf w tegorocznej edycji mundialu rywalizowały Anglia (Luke Littler i Luke Humphries) i Holandia (Michael van Gerwen i Gian van Veen). Anglicy szybko osiągnęli przewagę i prowadzili zarówno na pierwszej regulaminowej przerwie, jak i drugiej. Ostatecznie finał zakończył się wynikiem 10:5 i końcowym triumfem Littlera i Humphriesa.

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Anglicy zakończyli finał ze średnią punktową 104,77. Holendrzy punktowali natomiast na poziomie 98,30. Na uwagę zasługuje zwłaszcza indywidualny wynik aktualnego mistrza świata - Littler grał w finale na imponującej średniej 108,22.

Tytułu broniła Irlandia Północna, która w ubiegłym roku, w składzie - Josh Rock i Daryl Gurney - pokonała w finale Walię (reprezentowaną przez nieobecnego w tym roku Gerwyna Price'a oraz Jonny'ego Claytona) 10:9. W tej edycji Rock i Gurney zakończyli zmagania na etapie półfinału, przegrywając 2:8 z Holandią.

Tegoroczny turniej World Cup of Darts rozpoczął się w czwartek, 11 czerwca, w niemieckiej hali Eissporthalle i potrwał do niedzieli. W walce o mistrzowski tytuł udział brało łącznie 40 reprezentacji. Polska, w składzie Krzysztof Ratajski i Sebastian Białecki, zmagania zakończyła na etapie 1/8 finału, przegrywając z Irlandią.

Anglia - Holandia 10:5

BS, Polsat Sport