Przyszły sezon w Asseco Resovii! Poznaliśmy decyzję siatkarza reprezentacji Polski

Robert MurawskiSiatkówka

Mateusz Poręba nadal będzie siatkarzem Asseco Resovii. Środkowy reprezentacji Polski dołączył do tego klubu w 2025 roku.

Przyszły sezon w Asseco Resovii! Poznaliśmy decyzję siatkarza reprezentacji Polski
fot. Jakub Piasecki / Cyfrasport
Mateusz Poręba od 2022 roku gra w reprezentacji Polski.
Asseco Resovia Rzeszów
Mateusz Poręba

Mateusz Poręba (rocznik 1999) przygodę z siatkówką rozpoczął w lokalnym klubie TS Sokół Tuchów. Później grał w AKS Rzeszów oraz SMS PZPS Spała. W 2018 trafił do Indykpolu AZS Olsztyn i reprezentował barwy tej drużyny do 2023 roku, z przerwą na wypożyczenie do Vero Volley Monza. W kolejnych latach występował w PGE GiEK Skrze Bełchatów (2023-24) oraz ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle (2024-25).

 

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W 2025 roku podpisał dwuletni kontrakt z Asseco Resovią. Jak teraz poinformowano, umowa zostanie wypełniona i siatkarz rozegra swój drugi sezon w rzeszowskiej drużynie. Środkowy rozegrał już osiem sezonów w PlusLidze. Wystąpił w 200 spotkaniach, w których zdobył łącznie 1401 punktów.

 

 

 

 

Poręba od 2022 roku gra w reprezentacji Polski. Z drużyną narodową wywalczył srebrny medal mistrzostw świata (2022), a także medale Ligi Narodów. Z kadrą akademicką sięgnął po srebro letniej Uniwersjady.

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