- Miałem nadzieję, że Robert Lewandowski jeszcze będzie w stanie pograć w Europie minimum rok, dwa lata. Nie wyobrażałbym sobie takiego zawodnika, z taką historią, który przychodziłby do Juventusu czy Milanu tylko na rok czy dwa. Te plany się popsuły, gdy okazało się, że oba zespoły nie awansują do Ligi Mistrzów. Miałem nadzieję, że po Lewandowskiego może zgłosi się Como, które ma niewyobrażalny budżet. Na tę chwilę ten temat ucichł, ale wcześniej były takie plotki - przypomniał Kupisz.

ZOBACZ TAKŻE: Reprezentant Polski wraca do Ekstraklasy. Głośny transfer o krok

Lewandowski w swojej bogatej karierze wygrał m.in. mistrzostwo Polski z Lechem Poznań, był dwukrotnym mistrzem Niemiec z Borussią Dortmund oraz ośmiokrotnym z Bayernem Monachium, a także trzykrotnie wygrał La Liga w barwach FC Barcelona.

- Pierwsze, co rzuca się w oczy, w Polsce zrobił wszystko, wyjechał do Niemiec i zrobił jeszcze więcej niż "wszystko", pojechał do Hiszpanii i udowodnił swoją wartość. Pod względem marketingowym, ten wyjazd na pewno obroniłby się. Abstrahując od pieniędzy, które są wspominane, a więc 15 milionów plus pięć bonusu, to dla Roberta Lewandowskiego, czyli ambasadora wszystkich Polaków, jest to kolejny rynek do zdobycia - zauważył 36-latek.

Przez lata MLS było domem dla zbliżających się do emerytury piłkarzy, takich jak Kaka, Thierry Henry, Andrea Pirlo, David Beckham, Wayne Rooney czy Zlatan Ibrahimović.

- Ibrahimović też wyjeżdżał w podobnym wieku i podbił Stany Zjednoczone. Robert ma 38 lat. Dwa, trzy lata grania, perspektywa bycia największą gwiazdą, bo taki przedstawia mu projekt Chicago Fire. Jest to interesujące, aczkolwiek dla mnie trudne w kontekście reprezentacji - zakończył były piłkarz m.in. Jagiellonii, Chievo i Salernitany.

Całość rozmowy w załączonym materiale wideo.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

MS, Polsat Sport