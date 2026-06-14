Selekcjoner Szkocji nie gryzł się w język po ograniu Haiti. "Kogo to teraz obchodzi?"
Szkoci po golu Johna McGinna odnieśli pierwsze zwycięstwo w mistrzostwach świata od 1990 roku, gdy pokonali Szwecję 2:1. Haitańczycy nie stworzyli wielu okazji, ale przy odrobinie szczęścia mogli wyrównać, szczególnie pod koniec meczu, gdy Frantzdy Pierrot strzelił głową minimalnie niecelnie. Steve Clarke skomentował styl gry jego zawodników.
Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Haiti Sebastien Migne po przegranej ze Szkocją (0:1) w mistrzostwach świata powiedział, że mimo porażki jest dumny ze swojego zespołu. Haiti uczestniczy w mundialu pierwszy raz od 1974 roku.
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Haiti stoi teraz przed piekielnie trudnym zadaniem, gdyż w fazie grupowej zagra jeszcze z Brazylią i Marokiem, które zremisowały ze sobą 1:1.
- Kiedy grasz mecz, to zawsze chcesz wygrać. Jestem bardzo dumny z tego, co chłopcy pokazali na boisku. To był bardzo dobry występ. Tym bardziej frustrujące jest to, że trochę nam zabrakło, żeby chociaż zremisować - oświadczył Migne.
Francuski trener podkreślił, że jego drużyna musi zachować odporność i nawiązał do kwalifikacji, gdy Haitańczycy aż do ostatniego meczu z Nikaraguą nie byli pewni awansu na mundial.
- Dla Haiti nic nie jest łatwe. Trudno będzie nam awansować do 1/16 finału, ale być może osiągniemy ten cel po trzecim meczu – zauważył Migne.
Haiti zmierzy się teraz z pięciokrotnymi mistrzami świata - Brazylią, a następnie ze zwycięzcą Pucharu Narodów Afryki - Marokiem.
- Widzieliśmy kilka pozytywów, ale rywalizujemy na niezwykle wysokim poziomie i wystarczy jedno niedopatrzenie, za które można zostać ukaranym. Brakowało nam odrobiny spontaniczności w poruszaniu się, naszych kombinacjach, a czasami podejmowaliśmy też nietrafione decyzje. Będziemy musieli strzelić kilka goli, jeśli chcemy mieć szansę na awans – podkreślił francuski trener.
Szkocja po zwycięstwie nad Haiti jest liderem grupy C.
- Prawdopodobnie trochę daliśmy popalić kibicom. Wszyscy mówili, że to mecz, który musimy wygrać, no i wygraliśmy, ale... Graliśmy rewelacyjnie w obronie. Prawdopodobnie mogliśmy być trochę lepsi, gdy operowaliśmy piłką, ale kogo to teraz obchodzi? – powiedział Clarke w radiu BBC.
Po ostatnim gwizdku szkoccy kibice nie okazali żadnych oznak zmartwienia brakiem płynności w grze i skromnym zwycięstwem nad drużyną zajmującą 84. miejsce w rankingu FIFA. Przy sprzyjających okolicznościach nawet trzy punkty mogą dać awans do 1/16 finału.Przejdź na Polsatsport.pl