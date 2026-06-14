Selekcjoner Szkocji nie gryzł się w język po ograniu Haiti. "Kogo to teraz obchodzi?"

Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Haiti Sebastien Migne po przegranej ze Szkocją (0:1) w mistrzostwach świata powiedział, że mimo porażki jest dumny ze swojego zespołu. Haiti uczestniczy w mundialu pierwszy raz od 1974 roku.

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Haiti stoi teraz przed piekielnie trudnym zadaniem, gdyż w fazie grupowej zagra jeszcze z Brazylią i Marokiem, które zremisowały ze sobą 1:1.

- Kiedy grasz mecz, to zawsze chcesz wygrać. Jestem bardzo dumny z tego, co chłopcy pokazali na boisku. To był bardzo dobry występ. Tym bardziej frustrujące jest to, że trochę nam zabrakło, żeby chociaż zremisować - oświadczył Migne.

Francuski trener podkreślił, że jego drużyna musi zachować odporność i nawiązał do kwalifikacji, gdy Haitańczycy aż do ostatniego meczu z Nikaraguą nie byli pewni awansu na mundial.

- Dla Haiti nic nie jest łatwe. Trudno będzie nam awansować do 1/16 finału, ale być może osiągniemy ten cel po trzecim meczu – zauważył Migne.

Haiti zmierzy się teraz z pięciokrotnymi mistrzami świata - Brazylią, a następnie ze zwycięzcą Pucharu Narodów Afryki - Marokiem.

- Widzieliśmy kilka pozytywów, ale rywalizujemy na niezwykle wysokim poziomie i wystarczy jedno niedopatrzenie, za które można zostać ukaranym. Brakowało nam odrobiny spontaniczności w poruszaniu się, naszych kombinacjach, a czasami podejmowaliśmy też nietrafione decyzje. Będziemy musieli strzelić kilka goli, jeśli chcemy mieć szansę na awans – podkreślił francuski trener.

Szkocja po zwycięstwie nad Haiti jest liderem grupy C.

- Prawdopodobnie trochę daliśmy popalić kibicom. Wszyscy mówili, że to mecz, który musimy wygrać, no i wygraliśmy, ale... Graliśmy rewelacyjnie w obronie. Prawdopodobnie mogliśmy być trochę lepsi, gdy operowaliśmy piłką, ale kogo to teraz obchodzi? – powiedział Clarke w radiu BBC.

Po ostatnim gwizdku szkoccy kibice nie okazali żadnych oznak zmartwienia brakiem płynności w grze i skromnym zwycięstwem nad drużyną zajmującą 84. miejsce w rankingu FIFA. Przy sprzyjających okolicznościach nawet trzy punkty mogą dać awans do 1/16 finału.

MS, PAP