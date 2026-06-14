Osiem goli w meczu Niemców! Strzelecki festiwal na mundialu

Sama obecność Curacao na mistrzostwach świata jest dużym sukcesem tej reprezentacji. Los chciał jednak, aby zespół prowadzony przez trenera Dicka Advocaata już w pierwszej kolejce fazy grupowej napotkał wymagającego rywala w postaci Niemiec.

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Czterokrotni mistrzowie świata od początku spotkania przeważali. Na prowadzenie wyszli w szóstej minucie za sprawą kapitalnego strzału Feliksa Nmechy.



Podopieczni Juliana Nagelsmanna starali się pójść za ciosem, ale w kilku sytuacjach zabrakło im skuteczności. Skorzystali na tym rywale, którzy niespodziewanie doprowadzili do remisu w 21. minucie. Składną akcję zespołu wykończył Livano Comenencia i było 1:1.



Strata bramki wyraźnie zirytowała Niemców. Ci ruszyli bowiem jeszcze mocniej do ataku i jeszcze przed przerwą strzelili dwa gole. Do siatki trafili Nico Schlotterbeck i z rzutu karnego Kai Havertz.



Tuż po zmianie stron na 4:1 podwyższył Jamal Musiala. Mając bezpieczny wynik, selekcjoner Niemców zaczął rotować składem. Wprowadzenie na boisko Deniza Undava okazało się świetnym pomysłem. Ten bowiem po chwili odwdzięczył się asystą przy trafieniu Nathaniela Browna na 5:1. Dziesięć minut później rezerwowy napastnik dorzucił do swojego dorobku także gola.

Wynik spotkania na 7:1 ustalił natomiast Havertz. Piłkarz Arsenalu trafił do siatki w 88. minucie.

W drugiej kolejce fazy grupowej Niemcy zmierzą się z Wybrzeżem Kości Słoniowej. Curacao zagra natomiast z Ekwadorem.

Niemcy - Curacao 7:1 (3:1)

Bramki: Felix Nmecha 6, Nico Schlotterbeck 38, Kai Havertz 45+5 (rzut karny), 88, Jamal Musiala 47, Nathaniel Brown 68, Deniz Undav 78 - Livano Comenencia 21



Niemcy: Neuer - Kimmich (Anton 83), Tah (Ruediger 73), Schlotterbeck, Brown (Raum 73) - Nmecha, Pavlović (Goretzka 73), Sane, Musiala (Undav 64), Wirtz - Havertz



Curacao: Room - Floranus, Bazoer, Obispo, Fonville - Comenencia, L. Bacuna, J. Bacuna, Chong (Kastaneer 83) - Hansen (Antonisse 46), Locadia (Margaritha 64)