To już pewne! Piąta rakieta świata nie zagra w prestiżowym turnieju

Anisimową zastąpi siódma w rankingu WTA Coco Gauff. Amerykanka otrzymała wolny los i rozpocznie zmagania dopiero od drugiej rundy turnieju.

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Półfinalistka turnieju Roland Garros Diana Sznajder, która w ostatnim meczu przegrała z Mają Chwalińską, została rozstawiona z numerem dziewięć i trafiła do drabinki Gauff.

Anisimowa nie jest jedyną zawodniczką z czołówki rankingu, która wycofała się z rywalizacji. Wcześniej taką samą decyzję podjęły Mirra Andriejewa, Victoria Mboko, Belinda Bencić i Jasmine Paolini.

Na korcie zobaczymy za to m.in. Arynę Sabalenkę oraz Jelenę Rybakinę. W kwalifikacjach o udział w zawodach walczy jeszcze Magdalena Fręch, która w niedzielę ma zmierzyć się z Shuai Zhang.

Turniej główny WTA 500 w Berlinie rozpocznie się 16 czerwca i potrwa do 22 czerwca.

HP, Polsat Sport