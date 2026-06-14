To już pewne! Piąta rakieta świata nie zagra w prestiżowym turnieju

Tenis

Amanda Anisimowa wycofała się z turnieju WTA 500 w Berlinie - poinformowali organizatorzy. Amerykankę zastąpi inna czołowa tenisistka.

Tenisistka Maja Chwalińska podczas akcji na korcie, uderzająca piłkę rakietą.
fot. PAP
Amanda Anisimowa wycofała się z turnieju w Berlinie

Anisimową zastąpi siódma w rankingu WTA Coco Gauff. Amerykanka otrzymała wolny los i rozpocznie zmagania dopiero od drugiej rundy turnieju. 

 

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Półfinalistka turnieju Roland Garros Diana Sznajder, która w ostatnim meczu przegrała z Mają Chwalińską, została rozstawiona z numerem dziewięć i trafiła do drabinki Gauff.

 

Anisimowa nie jest jedyną zawodniczką z czołówki rankingu, która wycofała się z rywalizacji. Wcześniej taką samą decyzję podjęły Mirra Andriejewa, Victoria Mboko, Belinda Bencić i Jasmine Paolini.

 

Na korcie zobaczymy za to m.in. Arynę Sabalenkę oraz Jelenę Rybakinę. W kwalifikacjach o udział w zawodach walczy jeszcze Magdalena Fręch, która w niedzielę ma zmierzyć się z Shuai Zhang.

 

Turniej główny WTA 500 w Berlinie rozpocznie się 16 czerwca i potrwa do 22 czerwca. 

HP, Polsat Sport
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AMANDA ANISIMOWATENISTURNIEJE ATP I WTAWTAWTA 500 BERLIN
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