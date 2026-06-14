Trenował Maję Chwalińską 12 lat. Tak wyglądały początki Polki

Kałuża pracował z Chwalińską 12 lat. Wyłowił ją dzięki naborowi do programu "Talentiada Tenisowa" w Dąbrowie Górniczej, kiedy miała siedem lat.

- Cały czas pracuję z dziećmi. Wydaje mi się, że tenisowy talent staje się widoczny tylko w trakcie systematycznego procesu szkoleniowego. To nie jest tak, że na podstawie jednorazowego testu sprawności fizycznej w wieku np. siedmiu lat można określić, czy dziecko jest utalentowane – dodał.

Jego zdaniem dziecko musi mieć dar do uprawiania sportu, czyli np. potrafi kozłować i łapać piłkę, rzucać, skakać ze skakanką.

- Często te elementy się pomija. Najlepsi sportowcy – jak dzieci - uprawiali więcej niż jedną dyscyplinę. U nas czasem rodzice zapisują dziecko na zajęcia, "cisną" w jednym kierunku, jest bardzo wczesna specjalizacja. W przypadku Mai to było wcześniej karate, potem tenis, a ja wysłałem ją na zajęcia siatkarskie, czym teoretycznie ryzykowałem, bo może by jej się siatkówka spodobała i przy niej została – tłumaczył.

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Nie ukrywał, że rodzice młodych tenisistów ponoszą koszty większe niż w innych sportach.

- Maja miała początki nieodpłatne. Robione to było dobrze, no i ona się zakochała w tenisie. Lubiła grać. Talent oznacza, że dziecko szybko się czegoś uczy, ale też chce pracować, czuje wewnętrzną motywację. U Mai było widać dobrą pracę nóg, wyczucie piłki. Szybko się uczyła techniki – wyliczył.

Podkreślił, że przekonał do swojego planu władze dąbrowskiego Centrum Sportu i Rekreacji, by stworzyć program szkolenia dzieci.

- A potem sam zrobiłem promocję, rozwoziłem plakaty do szkół, rozwieszałem je na placach zabaw, w sklepikach, centralnych punktach osiedli. Przeprowadzałem zajęcia w szkołach. Dzieci przyszło 50–60, choć liczyłem na 100 – wspomniał.

Jego zdaniem zaangażowanie trenera jest konieczne, by "skusić" rodzica i dziecko.

- Po testach sprawnościowych był dodatkowo tydzień gier i zabaw. Chciałem zobaczyć, jak dzieci reagują w grupie – dodał.

Jak zauważył, dla rozwoju małych tenisistów konieczna jest też dobra infrastruktura.

- Kluczowe jest, by była blisko domu. Żeby dziecko nie musiało dojeżdżać codziennie po 50 km w jedną stronę. Na dłuższą metę to może zniechęcić. Ważni są partnerzy treningowi, czyli grupa rówieśników, najlepiej wytypowana na podstawie pewnych kryteriów – wskazał.

Przypomniał, że w przypadku Chwalińskiej udało się w Dąbrowie Górniczej stworzyć warunki wspierające jej rozwój, m.in. za darmo korzystała z miejskich obiektów.

- Kiedy takiego wsparcia ze strony otoczenia, klubu czy miasta nie ma, rodzice muszą łożyć pieniądze i rośnie presja. Rodzic wydaje i chce widzieć efekty, a tu trener ma wizję, żeby zawodniczka osiągnęła cele – tak, jak Maja – po prawie 18 latach. Trzeba wytrzymałości dziecka, rodziców, klubu, sponsorów. Nie każdy sponsor zainwestuje, kiedy efekt ma przyjść po kilkunastu latach. Wydaje mi się, że w grach zespołowych jest to bardziej przystępne – ocenił.

Jako nauczyciel w szkole podstawowej nawiązał do programów związków sportowych oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki.

- Prowadzę na np. program "Gramy w Ręczną", jest "Aktywny do Kwadratu" i "Mały mistrz" dla klas 1–3. To ważne, by w szkołach coś się działo, oprócz wf. Dzieci trzeba szukać w szkole, bo tak jest najprościej. Może dobrze byłoby stworzyć taki tenisowy program dla szkół? Jeśli będzie 20 rakietek, 10 minisiatek i sto miękkich piłeczek, to się je rozstawi na boisku czy w sali. Może na bazie sukcesu Mai coś uda w szkołach dodatkowo zrobić – powiedział Kałuża.

Zwrócił też uwagę na społeczny odbiór sukcesu Chwalińskiej.

- Wydaje mi się, że jestem lubianym nauczycielem, ale od poniedziałku jestem też nauczycielem... popularnym. Zebrałem gratulacje od rodziców, dziadków i babć przyprowadzających młodsze dzieci. One z kolei mówiły, że widziały mnie w telewizji, bo trenowałem "tę Maję". Ja się tym nie afiszowałem, w pracy też byli zaskoczeni. To dowód na to, że Maja dotarła do bardzo wielu ludzi. Ja to czuję, poszedłem na zakupy i na targu ludzie mnie zaczepiali, jedna pani mnie wyściskała, widać, że coś pozytywnego w Paryżu się wydarzyło i warto to wykorzystać, by tenis był jeszcze bardziej popularny. Jest to na pewno sport wymagający, trudny, ale dla każdego – zauważył.

W jego opinii Chwalińska potwierdzała talent na każdym etapie swojego rozwoju.

- Widać było u niej radość z gry, kreatywność na korcie. Pojechała w wieku 12 lat z tatą na mistrzostwa Polski do Warszawy. Ten turniej wygrała Iga Świątek w singlu i deblu, drugie miejsce zajęła Nikola Okopniak, a Maja w drugiej rundzie przegrała 0:6, 2:6 z rok młodszą dziewczynką. Ówczesny trener kadry U-12 Rafał Chrzanowski zadzwonił do mnie i powiedział, że Maja zawaliła trochę tego singla, ale weźmie ją do reprezentacji, obok Świątek i Okopniak, bo "ona coś w sobie ma". I o to chodzi – podsumował Kałuża.

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PAP