Tu sport łączy się z historią i... modą. Prestiżowe Prix de Diane w Polsacie Sport

Prix de Diane, zwana również francuskim Oaks, to wyścig na dystansie 2100 metrów, w którym udział wziąć mogą jedynie trzyletnie klacze pełnej krwi angielskiej. Gonitwa, której nazwa nosi miano mitycznej bogini Diany, ma bardzo bogatą historię, ponieważ organizowana jest - z nielicznymi przerwami - od 1843 roku. Początkowo mogły w niej startować jedynie konie urodzone i hodowane we Francji. Klacze zagraniczne zostały dopuszczone do zmagań dopiero tuż po II Wojnie Światowej, ale na pierwsze zwycięstwo konia spoza Francji trzeba było czekać aż do 1970 roku i triumfu Sweet Mimosy.

ZOBACZ TAKŻE: Golden Tempo triumfatorem Belmont Stakes 2026

"Francuskie Oaks" to również wielkie wydarzenie towarzyskie i modowe, podczas którego prezentowane są najnowsze trendy w modzie. Szczególne wrażenie robią tego dnia ekstrawaganckie kapelusze, wkładane przez kobiety. Mężczyźni z kolei ubierają się w stonowane, tradycyjne garnitury. Całości dopełniają liczne atrakcje pozasportowe, takie jak koncerty, pokazy rękodzieła itp.

Jeśli chodzi o rekordzistów, to wśród dżokejów najwięcej - po 5 tytułów - mają w Prix de Diane Charles Pratt, Yves Saint-Martin i Gerald Mosse. Wśród trenerów bezdyskusyjnym liderem jest Henry Jennings, którego konie wygrywały na torze Chantilly aż 9 razy.

Faworytką tegorocznych zmagań jest niepokonana Diamond Necklace, trenowana przez Aidana O'Briena siostra wicemistrzyni Prix de Diane z 2013 roku, Chicquity. Diamond Necklace pokazała w tym roku doskonałą formę zwłaszcza podczas wyścigu Grupy 1 Emirates Poule d'Essai des Pouliches, który wygrała w znakomitym stylu. Najgroźniejszą rywalką faworytki wydaje się Evita, która w dotychczasowych trzech startach ani razu nie wypadła poza podium. Przy wyrównanej stawce i specyfice wyścigu dla trzyletnich klaczy (w tegorocznych zmaganiach będzie ich 11) niespodzianki są jednak jak najbardziej możliwe.

Transmisja wyścigu Prix de Diane w niedzielę (14 czerwca) w Polsacie Sport Extra 4 i online w Polsat Box Go. Początek o godzinie 16.00.

Robert Iwanek i Annamaria Sobierajska, Polsat Sport