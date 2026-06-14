Turcy uderzyli w Australijczyków! "Nie lubimy, gdy ktoś źle o nas mówi"

Autor pierwszej bramki Nestory Irankunda po meczu przyznał, że jego zespół był zirytowany tym, jak reprezentacja Turcji lekceważyła go przed spotkaniem.

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- To była dodatkowa motywacja, oczywiście nie lubimy, gdy ktoś źle o nas mówi, bo jesteśmy świetną drużyną. Ludzie często nas nie doceniają, a my pokazaliśmy im dzisiaj, że potrafimy grać. Oczywiście częściej utrzymywali się przy piłce, ale kto strzelił gole? My strzeliliśmy gole i pokazaliśmy im, że potrafimy grać w piłkę nożną - powiedział napastnik.

- Ostatecznie trzeba pozwolić im mówić. Mogą mówić, ile chcą, ale ostatecznie pokażemy na boisku, co już teraz zrobiliśmy, więc musimy skupić się na następnym meczu - dodał Irankunda.

Szkoleniowiec australijskiej drużyny Tony Popović po spotkaniu chwalił sztab szkoleniowy za pracę, jaką wykonał z drużyną.

- Jestem po prostu dumny, dumny ze sztabu szkoleniowego za pracę, którą włożyli i za kilka dobrych decyzji na boisku. Próbowałem ich pokierować, starałem się wspierać zawodników i byli wybitni - powiedział trener Australii.

Szkoleniowiec Turcji Vincenzo Montella był rozczarowany nieumiejętnością pokonania Australii.

- Jesteśmy niezmiernie zasmuceni. Wiemy, że w fazie grupowej wciąż mamy czas na odrobienie strat. Mieliśmy 78 proc. posiadania piłki, ale nie byliśmy precyzyjni... Byliśmy bardzo blisko strzelenia gola, ale było to bardzo trudne - ocenił Montella.

Liderem grupy D są Stany Zjednoczone, które w piątek pokonały Paragwaj 4:1, a drugie miejsce zajmuje Australia. W drugiej kolejce zwycięzcy pierwszych meczów zmierzą się ze sobą, podobnie jak pokonani.

MS, PAP