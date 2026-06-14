Gala UFC Freedom 250 odbędzie się w Białym Domu dokładnie w dniu 80. urodzin Donalda Trumpa. Prezydent USA zaprosił organizację Dany White'a do zorganizowania tego wydarzenia na terenie swojej rezydencji. Na trybunach zasiądzie cała plejada znanych osobistości, a wśród nich znajdzie się także prezydent RP - Karol Nawrocki.

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Walką wieczoru będzie starcie unifikujące tytuł w kategorii lekkiej pomiędzy pełnoprawnym mistrzem, Ilią Topurią, a dzierżącym pas tymczasowy Justinem Gaethjem.

Oprócz tego o tymczasowy pas wagi ciężkiej powalczą Ciryl Gane oraz Alex Pereira. Francuz miał już wcześniej szansę na zdobycie "złota", jednak jego pojedynek z Tomem Aspinallem zakończył się bez werdyktu (tzw. no contest) po tym, jak Gane przypadkowo trafił rywala palcem w oko. Z kolei Brazylijczyk to mistrz dwóch niższych dywizji - średniej i półciężkiej. Teraz "Poatan" przenosi się wyżej, a starcie z Gane'em będzie jego debiutem w królewskiej kategorii.

W oktagonie pojawią się również inne twarze doskonale znane fanom UFC, w tym m.in. kontrowersyjni Sean O'Malley i Josh Hokit, a także niezwykle doświadczeni Derrick Lewis oraz Michael Chandler.

UFC w Białym Domu. Wyniki na żywo i skróty walk

155 lb: Ilia Topuria (17-0) vs. Justin Gaethje (27-5) - o pas wagi lekkiej

265 lb: Alex Pereira (13-3) vs. Ciryl Gane (13-2) - o tymczasowy pas wagi ciężkiej

135 lb: Sean O’Malley (19-3) vs. Aiemann Zahabi (14-2)

265 lb: Derrick Lewis (29-13) vs. Josh Hokit (9-0)

155 lb: Mauricio Ruffy (13-2) vs. Michael Chandler (23-10)

185 lb: Bo Nickal (8-1) vs. Kyle Daukaus (17-4)

145 lb: Diego Lopes (27-8) vs. Steve Garcia (19-5)

Transmisja gali UFC Freedom 250 w Białym Domu w Polsacie Sport i online na Polsat Box Go. Początek o godzinie 2:00.