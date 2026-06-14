WTA w Berlinie: Magdalena Fręch - Shuai Zhang. Relacja live i wynik na żywo

Tenis

Magdalena Fręch - Shuai Zhang to finałowy mecz kwalifikacji do tegorocznej edycji turnieju WTA w Berlinie. Relacja live i wynik na żywo meczu Magdalena Fręch - Shuai Zhang na Polsatsport.pl.

Fręch ma za sobą trudny mecz w pierwszej rundzie kwalifikacji. Jej przeciwniczką była plasująca się na 123. miejscu w rankingu WTA Aliaksandra Sasnowicz. Pojedynek rozstrzygnął się na dystansie trzech setów, a w dwóch z nich o wyniku musiał zadecydować tie-break. Ostatecznie po prawie trzech godzinach gry Polka przechyliła szalę zwycięstwa na swoją stronę. 

 

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Zhang miała o wiele łatwiejszą przeprawę. Naprzeciwko niej stanęła bowiem 15-letnia reprezentantka gospodarzy turnieju - Milena Steinkamp. Zdecydowanie bardziej doświadczona Chinka bez większych problemów uporała się z oponentką, triumfując w dwóch setach (6:3, 6:2).

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Magdalena Fręch - Shuai Zhang na Polsatsport.pl. Początek około godziny 13:30.

AA, Polsat Sport
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