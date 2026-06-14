Znamy już terminarz meczów Ligi Mistrzów w hokeju na lodzie

W sezonie regularnym, który wystartuje na początku września, wszystkie kluby utworzą jedną grupę i będą rywalizowały „systemem szwajcarskim”. Zakłada on, że każdy zespół zagra w nowej fazie zasadniczej łącznie sześć spotkań, ale z każdym rywalem tylko raz (po trzy mecze u siebie i na wyjeździe). W tej formule nie będą rozgrywane mecze rewanżowe. Będzie również obowiązywała jedna tabela dla wszystkich ekip grających w tych rozgrywkach. Szesnaście najwyżej sklasyfikowanych drużyn awansuje do fazy pucharowej, która będzie rozgrywana w dotychczasowym formacie (1/8 finału, ćwierćfinały, półfinały i finał, który zaplanowano na 23 lutego 2027 roku).

Tyszanie chcą podbić Czechy…

W pierwszych dwóch kolejkach GKS Tychy czekają dwa spotkania wyjazdowe w Tychach. Najpierw zmierzą się z aktualnym mistrzem Czech – Dynamo Pardubice, który w zakończonym sezonie Extraligi wygrał sezon zasadniczy z sześciopunktową przewagą nad drużyną z Pilzna. Dynamo w fazie play-off wyeliminowało najpierw broniącą tytułu Kometę Brno, a później w niezwykle zaciętej, siedmiomeczowej batalii zespół Sparty Praga, wygrywając ostatni decydujący mecz 1:0, po bramce zdobytej przez Jana Mandata. Dla Dynama był to czwarty tytuł mistrza Czech, wcześniej trzykrotnie wygrywali zmagania w rozgrywkach ligi czechosłowackiej. Dla drużyny z Pardubic to będzie szósty start w rozgrywkach CHL, a ich najlepszym osiągnięciem był awans do ćwierćfinału w sezonie 2023/24. Dwa dni później mistrzowie Polski ponownie zagrają w Czechach, tym razem ich rywalem będzie drugi zespół sezonu zasadniczego Extraligi. Zespół HC Pilzno, który w 2013 roku zdobył mistrzostwo kraju, miniony sezon zakończył już na etapie ćwierćfinału, przegrywając walkę o awans do najlepszej czwórki z drużyną Sparty Praga. W tej serii do wyłonienia zwycięzcy potrzeba było siedem meczów, a ostatnie, decydujące spotkanie w Pilźnie wygrała Sparta 1:0, po golu strzelonym przez Filipa Chlapika. Zespół HC Pilzno wystąpi po raz czwarty w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Najlepiej zaprezentowali się w sezonie 2018/19, gdy awansowali do najlepszej czwórki, a walkę o awans do finału przegrali ze szwedzką Frolundą Goteborg.

Podwójny sprawdzian z Helwetami na Stadionie Zimowym

W kolejnym tygodniu podopieczni Pekki Tirkkonena rozegrają dwa kolejne mecze Ligi Mistrzów na własnym obiekcie, a ich rywalami będą zespoły HC Davos i Geneve-Servette HC. Zespół z Davos to najbardziej utytułowany klub ligi szwajcarskiej, w swoim dorobku mam 31 tytułów mistrza kraju, ale ostatnie mistrzostwo zdobyli w 2015 roku. Wydawało się, że kolejny tytuł wywalczą w tym sezonie, ale przegrali w siedmiu meczach finałową batalię z HC Fribourg-Gotteron. Zespół HC Davos prowadził już w finale 3:2 w meczach, ale szóste w spotkanie wygrał u siebie zespół z Fryburga 2:1, a także decydujące siódme starcie w Davos, które zakończyło się ich wygraną 3:1 po dogrywce, dzięki złotej bramce zdobytej przez Szweda Lucasa Wallmarka. HC Davos jest organizatorem najstarszego towarzyskiego turnieju hokejowego na świecie – Pucharu Spenglera i w 2015 roku wygrał go po raz siedemnasty, najwięcej w całej historii tych rozgrywek. W półfinale ostatniej edycji Spengler Cup zespół gospodarzy pokonał w półfinale HC Fribourg Gotteron 3:1, a w wielkim finale okazał się lepszy od zespołu U.S. Collegiate Selects wygrywając to spotkanie 6:3. Dla HC Davos będzie to piąty występ w Champions Hockey League, a najlepszym wynikiem był awans do półfinału w sezonie 2015/16, gdy walkę o awans do finału przegrali z Frolundą. Po raz piąty w Lidze Mistrzów wystąpi również kolejny szwajcarski rywal GKS-u Tychy w tych rozgrywkach - Geneve-Servette HC, z którym mistrzowie Polski zmierzą się dwa dni później także na Stadionie Zimowym. Największym sukcesem ekipy z Genewy był triumf w Lidze Mistrzów w sezonie 2023/24, gdy w decydującym meczu pokonali szwedzką Skellefteę AIK 3:2. W 2023 roku zespół Geneve-Servette HC wywalczył jak na razie jedyne mistrzostwo kraju. W zakończonych rozgrywkach ligi szwajcarskiej zespół z Genewy był trzeci po sezonie zasadniczym, a w fazie play-off przegrał półfinałową batalię w pięciu meczach z późniejszym mistrzem kraju – HC Fribourg-Gotteron.

Ostatnie dwie kolejki fazy zasadniczej Ligi Mistrzów zostaną rozegrane w październiku. GKS Tychy najpierw zagra na wyjeździe z niemieckim Adler Mannhein, a później u siebie z mistrzem Finlandii – Tapparą Tampere. W sezonie 2019/20 mistrzowie Polski zmierzyli się z ekipą Adler w dwumeczu ówczesnej fazy grupowej CHL. Na Stadionie Zimowym w Tychach zespół GKS-u przegrał po dogrywce z ekipą z Mannhaeim 2:3, po złoty, golu strzelonym przez mającego polskie korzenie Matthiasa Płachtę (syna Jacka, byłego reprezentanta kraju i trenera reprezentacji Polski, obecnie szkoleniowca GKS-u Katowice). Rewanż w SAP Arenie w Mannheim zakończył się wygraną gospodarzy 5:0. Siedmiokrotni mistrzowie Niemciec (ostatni tytuł wywlczony w 2019 roku) zagrają po raz ósmy w LM. Jak na razie największym sukcesem był awans do pierwszej rundy fazy play off tych rozgrywek. Adler w zeszłym sezonie ligi DEL uplasował się na drugim miejscu w sezonie zasadniczym za ekipą Kolner Haie. W rywalizacji fazy pucharowej ekipa z Mannheim dotarła do finału, gdzie przegrała w pięciu meczach z Eisbaren Berlin.

Braterska rywalizacja na zakończenie fazy zasadniczej!

W szóstej kolejce GKS Tychy podejmie mistrza Finlandii – Tapparę Tampere. Zespół z Finlandii obok RB Salzburg (międzynarodowa austriacka ICE HL) zagrał we wszystkich dotychczas rozegranych jedenastu edycjach Champions Hockey League. Największym sukcesem Tappary w tych rozgrywkach było zwycięstwo w sezonie 2022/23, gdy w decydującym meczu pokonali szwedzką Luleę HF 3:2. Zespół z Tampere okazał się najlepszy w sezonie zasadniczym poprzedniego sezonu fińskiej Liigi, a w play off dotarł do finału, w którym w niezwykle zaciętej siedmiomeczowej rywalizacji okazał się lepszy od KooKoo. Ostatnie spotkanie wygrała u siebie Tappara 2:1, a jednym z głównych bohaterów okazał się bramkarz Christian Heljanko, który obronił 24 z 25 strzałów zawodników KooKoo. Bratem Christiana jest Rasmus, dla którego będzie to trzeci sezon w roli napastnika GKS-u. Tappara ma na swoim koncie 21 tytułów mistrzowskich, ostatni zdobyty w 2026 roku.

Ostatnią edycję Champions Hockey League wygrał zespół Frölundy Göteborg, który w wielkim finale pokonał po dogrywce inną szwedzką drużynę – Luleå Hockey 3:2. Złotego gola na wagę zwycięstwa strzelił w piątej minucie dogrywki Jere Innala.

Do czterech razy sztuka?

Dla GKS-u Tychy będzie to czwarty występ w LM. Tyszanie mieli startować również w sezonie 2020/21, ale ze względu na COVID-19 rozgrywki zostały odwołane. Zespół GKS-u zdobył w sezonie 2025/26 mistrzostwo Polski, pokonując w wielkim finale GKS Katowice. Drużyna z Tychów w Lidze Mistrzów grała w latach 2018–2020 i w zeszłym sezonie. Tyszanie w swoim premierowym sezonie (2018/19) rywalizowali w grupie ze Skellefteå AIK (Szwecja), IFK Helsinki (Finlandia) i HC Bolzano (międzynarodowa liga austriacka EBEL, obecna ICE HL). Zespół GKS-u zmagania grupowe zakończył na czwartym miejscu z dorobkiem trzech punktów.

Tyszanie – jako pierwszy polski klub – wygrali mecz w tych rozgrywkach, pokonując u siebie HC Bolzano 5:3. W następnym sezonie (2019/20) zespół z Tychów znalazł się w grupie razem z drużynami Adler Mannheim (Niemcy), Djurgårdens IF (Szwecja) i Vienna Capitals (międzynarodowa liga austriacka EBEL, obecna ICE HL). W swoim drugim starcie w CHL zespół GKS-u

zainkasował 4 „oczka”. Najpierw przegrał u siebie po dogrywce z ekipą Mannheim 2:3, a później także na własnym lodowisku pokonał zespół z Wiednia 4:2 i ponownie nie zdołał awansować do fazy pucharowej. W zeszłym sezonie (2025/26) drużyna z Tychów w swoim trzecim starcie w LM rywalizowała już w zmienionej formule i w fazie zasadniczej zgromadziła trzy punkty w sześciu meczach. GKS przegrał na wyjeździe z RB Salzburg 1:3 i z broniącym tytułu ZSC Lions Zurych 0:4, następnie uległ u siebie szwedzkim zespołom, które zmierzyły się ze sobą w finale, Frölundzie Göteborg 1:3 i Luleå Hockey 2:3. W przedostatniej kolejce GKS wygrał na wyjeździe z EC KAC Klagenfurt 4:1, a na zakończenie zmagań przegrał na Stadionie Zimowym w Tychach z fińskim Lukko Rauma 4:5.

Pierwsza część sezonu 2026/27, a więc faza zasadnicza, będzie rozgrywana w systemie „szwajcarskim”. Wszystkie zespoły utworzą jedną grupę i każda drużyna zagra po sześć spotkań, ale z każdą ekipą tylko raz (po trzy mecze u siebie i na wyjeździe). Szesnaście najwyżej sklasyfikowanych drużyn awansuje do fazy pucharowej, która będzie rozgrywana w dotychczasowym formacie (1/8 finału, ćwierćfinały, półfinały i finał, który zaplanowano na 23 lutego 2027 roku).

Terminarz meczów GKS-u Tychy w fazie zasadniczej Champions Hockey League (CHL) w sezonie 2026/27:

3 września (środa): HC Dynamo Pardubice – GKS Tychy (godz. 18:00)

5 września (piątek): HC Pilzno – GKS Tychy (godz. 16:30)

10 września (środa): GKS Tychy – HC Davos (godz. 18:00)

12 września (piątek): GKS Tychy – Servette-Geneve HC (godz. 18:00)

7 października (środa): Adler Mannheim – GKS Tychy (godz. 19:30)

13 października (wtorek): GKS Tychy – Tappara Tampere (godz. 18:00)