Znowu sukces! Polki ze srebrem
Kajakarki Martyna Klatt i Anna Puławska zdobyły w portugalskim Montemor srebrny medal mistrzostw Europy w olimpijskiej konkurencji K2 na 500 m. Polki przegrały z Niemkami o 0,53 s. Na trzecim miejscu uplasowały się Włoszki.
Klatt i Puławska nie zdołały powtórzyć wyczynu z zeszłego roku, gdy w czeskich Racicach zostały mistrzyniami Europy.
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W niedzielę triumfowały Paulina Paszek i Pauline Jagsch. Druga z nich wcześniej wywalczyła złoto indywidualnie.
Trzecie Włoszki Lucrezia Zironi i Giada Rossetti dotarły do mety 0,96 s za Niemkami.
Puławska wcześniej również zdobyła srebro w K1 500 m.
W sobotę Biało-Czerwoni wywalczyli cztery medale - Alex Borucki został mistrzem Europy w konkurencji K1 na 500 m, srebro wywalczyły kajakarki w K4 500 m, a brąz kanadyjkarka Dorota Borowska w C1 200 m i z Mileną Mackiewicz w C2 200 m.Przejdź na Polsatsport.pl