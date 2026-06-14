Znowu sukces! Polki ze srebrem

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Kajakarki Martyna Klatt i Anna Puławska zdobyły w portugalskim Montemor srebrny medal mistrzostw Europy w olimpijskiej konkurencji K2 na 500 m. Polki przegrały z Niemkami o 0,53 s. Na trzecim miejscu uplasowały się Włoszki.

Dwie kobiety w kajaku dwuosobowym wiosłują podczas wyścigu.
fot. Rafał Oleksiewicz
Martyna Klatt i Anna Puławska zdobyły srebrny medal mistrzostw Europy

Klatt i Puławska nie zdołały powtórzyć wyczynu z zeszłego roku, gdy w czeskich Racicach zostały mistrzyniami Europy.

 

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W niedzielę triumfowały Paulina Paszek i Pauline Jagsch. Druga z nich wcześniej wywalczyła złoto indywidualnie.

 

Trzecie Włoszki Lucrezia Zironi i Giada Rossetti dotarły do mety 0,96 s za Niemkami.

 

Puławska wcześniej również zdobyła srebro w K1 500 m.

 

W sobotę Biało-Czerwoni wywalczyli cztery medale - Alex Borucki został mistrzem Europy w konkurencji K1 na 500 m, srebro wywalczyły kajakarki w K4 500 m, a brąz kanadyjkarka Dorota Borowska w C1 200 m i z Mileną Mackiewicz w C2 200 m.

PAP
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ANNA PUŁAWSKAINNEKAJAKARSTWOMARTYNA KLATT
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