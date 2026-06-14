Znowu sukces! Polki ze srebrem

Klatt i Puławska nie zdołały powtórzyć wyczynu z zeszłego roku, gdy w czeskich Racicach zostały mistrzyniami Europy.

ZOBACZ TAKŻE: Kolejny polski sukces na mistrzostwach Europy! Mamy srebrny medal

W niedzielę triumfowały Paulina Paszek i Pauline Jagsch. Druga z nich wcześniej wywalczyła złoto indywidualnie.

Trzecie Włoszki Lucrezia Zironi i Giada Rossetti dotarły do mety 0,96 s za Niemkami.

Puławska wcześniej również zdobyła srebro w K1 500 m.

W sobotę Biało-Czerwoni wywalczyli cztery medale - Alex Borucki został mistrzem Europy w konkurencji K1 na 500 m, srebro wywalczyły kajakarki w K4 500 m, a brąz kanadyjkarka Dorota Borowska w C1 200 m i z Mileną Mackiewicz w C2 200 m.

PAP