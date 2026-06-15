48 dni i koniec! Polski klub rozstaje się z trenerem

Piłka nożna

Dariusz Kantor odchodzi ze Stali Stalowa Wola - poinformował klub w mediach społecznościowych. Szkoleniowiec poprowadził zespół zaledwie w czterech meczach.

Sektorówka z herbem klubu Stal Stalowa Wola i zielonym smokiem, na trybunach odpalone race.
fot. YouTube
Stal Stalowa Wola rozstała się z trenerem

Dariusz Kantor objął funkcję trenera 28 kwietnia. Zastąpił wówczas na stanowisku zwolnionego po nieco ponad pół roku Macieja Musiała. 

 

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Szkoleniowiec poprowadził drużynę w czterech ostatnich meczach sezonu i zdobył osiem punktów. Nie udało mu się jednak utrzymać posady.

 

"Kontrakt, który został podpisany do 30 czerwca 2026 roku nie zostanie przedłużony. Trenerze, dziękujemy za czas spędzony w Stalowej Woli i życzymy powodzenia na dalszym etapie kariery." - przekazano w komunikacie. 

 

Stal Stalowa Wola zakończyła sezon w II lidze na 10. miejscu w tabeli, mając w dorobku 46 punktów i nie zagrała nawet w barażach o awans.

HP, Polsat Sport
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