48 dni i koniec! Polski klub rozstaje się z trenerem

Dariusz Kantor objął funkcję trenera 28 kwietnia. Zastąpił wówczas na stanowisku zwolnionego po nieco ponad pół roku Macieja Musiała.

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Szkoleniowiec poprowadził drużynę w czterech ostatnich meczach sezonu i zdobył osiem punktów. Nie udało mu się jednak utrzymać posady.

"Kontrakt, który został podpisany do 30 czerwca 2026 roku nie zostanie przedłużony. Trenerze, dziękujemy za czas spędzony w Stalowej Woli i życzymy powodzenia na dalszym etapie kariery." - przekazano w komunikacie.

Stal Stalowa Wola zakończyła sezon w II lidze na 10. miejscu w tabeli, mając w dorobku 46 punktów i nie zagrała nawet w barażach o awans.

HP, Polsat Sport