Adam Małysz miał prawo poczuć się zdradzonym. Oto kulisy!

Adam Małysz opuścił Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów PZN w sobotę o godz. 11:49. Z bukietem kwiatów, jakie w podzięce za całą kadencję wręczył mu sekretarz generalny Tomasz Grzywacz. W środku dopiero trwało głosowanie, ale on nie czekał na wyniki. Apoloniuszowi Tajnerowi pogratulował zwycięstwa, wszak innego kandydata na prezesa nie było. Za drzwiami pana Adama wyściskał były długoletni dyrektor sportowy Marek Siderek, a w kolejce do pamiątkowej fotografii ustawiły się wszystkie pracownice związku. Niektórym kręciła się łezka w oku.



Zabiegi Małysza spowodowały, że aż czteroletnią umową związał się z PZN-em Orlen. Z tego tytułu na konto polskiego narciarstwa wpłyną co roku 22 mln zł.

- Mamy w ten sposób zabezpieczenie finansowe do kolejnych igrzysk, a nie było to oczywiste. Przecież Orlen rezygnował ze współpracy z dużymi związkami. Ogółem dzięki umowom ze sponsorami mamy zabezpieczonych na najbliższe cztery lata 100 mln zł. Do tego wpływy z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Przy tych strukturach kadr narodowych, które są dzisiaj bardzo rozbudowane, czasem może za bardzo, ale w wyczynowym sporcie, a związek odpowiada przede wszystkim za wyczyn, nie ma szans na rozwój bez takiego budżetu. Talenty talentami, ale bez warunków nie rozwiną w pełni skrzydeł - powiedział nam na odchodnym Adam Małysz.

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Adam Małysz: Dach PZN już nie przecieka

Gdy Małysz przejmował PZN po Apoloniuszu Tajnerze, w kasie było 7,7 mln zł. Teraz zostawia nadwyżkę w wysokości 24,17 mln zł.



- To pieniądze na realizację celów statutowych. Wszystko na sport, oprócz tego zaczęliśmy remonty siedziby związku. Jeden z nich był przymusowy, bo dach przeciekał, ale zmodernizowaliśmy biuro. Gdy przybyłem do PZN-u ostatnie piętro było magazynem. Tymczasem z jednej strony jest tam widok na Kopiec Kościuszki, a z drugiej – na Wawel. Dlatego aż wstyd było nie wykorzystać tego miejsca. Wyremontowana została księgowość i cała klatka schodowa. Dzisiaj jak się wchodzi do siedziby, to od razu wiadomo, czym się związek zajmuje. Wcześniej były to zwykłe biura, w niektórych miejscach rozpadające się. Mam nadzieję, że zostawiam PZN w dobrych rękach. Będą funkcjonować i cieszyć się tym - porównywał były już prezes.



Nową twarzą w zarządzie PZN-u jest były skoczek i eksburmistrz Szklarskiej Poręby, który z ramienia PO bezskutecznie próbował się dostać do Sejmu w 2019 r. Mirosław Graf z Dolnośląskiego Związku Narciarskiego. Świeżą krew do centrali posłał także prezes Śląsko-Beskidzkiego Związku Narciarskiego Andrzej Wąsowicz: Aleksandrę Pustołkę (trenerka narciarstwa biegowego) i Zbigniewa Wuwera (wiceprezes ŚBZN ds. Organizacyjno-finansowych).

Wiceprezes Fickowski zapłacił frycowe za wierność Małyszowi

Wielkim nieobecnym w nowym zarządzie PZN-u jest wiceprezes ŚBZN i prezes Sokoła Szczyrk Wojciech Adam Fickowski.

- Koledzy Konior i Wuwer wykiwali mnie tuż przed wyborami. Wąsowicz powiedział mi o tym 10 minut przed głosowaniem. Nie miałem czasu na reakcję. To już było za późno - rozkładał ręce prezes Fickowski.



Wtajemniczeni twierdzą, że Fickowski zapłacił frycowe za lojalność wobec Adama Małysza. We wszystkich głosowaniach zarządu PZN, za wyjątkiem umieszczenia w kadrze na IO alpejki Nikoli Komorowskiej, trzymał stronę prezesa. Oczywiście, wiernym rycerzem pana Adama był także sekretarz generalny Grzywacz.

Prezes Małysz zaczął tracić większość na zarządzie w marcu i kwietniu, gdy do obozu jego oponentów, na ogół przedstawicieli Tatrzańskiego Związku Narciarskiego, dołączył Jarosław Konior. W ten sposób na kwietniowym zarządzie upadł pomysł zatrudnienia Stefana Horngachera w roli koordynatora skoków narciarskich i kombinacji norweskiej. Wstrzymano także dokończenie remontu siedziby PZN-u, choć ekipa budowlana była już w drodze.

Ostatecznie do zatrudnienia Horngachera doszło, ale już za plecami prezesa Małysza. Wszystko za sprawą szarej eminencji PZN-u Andrzeja Kozaka, na co dzień prezesa TZN-u, i wiceprezesa związku Wojciecha Gumnego.

- Powiem otwarcie, że ja nie wiedziałem o wyjeździe Wojtka na rozmowy z Horngacherem. Po tym, jak ja powiedziałem Stefanowi, że zrobiłem w sprawie jego powrotu wszystko, co mogłem i ciężko mi było przekonać zarząd, Horngacher sam rozmawiał z Andrzejem Kozakiem. Dopiero po jakimś czasie się dowiedziałem, że faktycznie Wojtek Gumny był w Zurichu i rozmawiał ze Stefanem. Po powrocie oświadczył, że stawki Horngachera zostały zredukowane. Oczywiście, bardziej zmienione, bo Horngacher nie dostanie niejako z góry tyle, co miał dostać, ale za to będzie miał premie za wyniki - odsłaniał kulisy Polsatowi Sport Adam Małysz.

To dosyć dziwne, że zarząd stawał okoniem prezesowi i to jeszcze takiej legendzie jak Adam Małysz, który - jeszcze jako zawodnik - polskie skoki zastał ze spruchniałego drewna, a zostawił niczym piękny pałac z pozłacanymi klamkami. Gdy porównać tę sytuację do wyborów w PZPN-ie z 2012 r., to nie do pomyślenia byłoby, aby któryś z ludzi, jakich wprowadził do zarządu Zbigniew Boniek, obalił kluczowy dla federacji jego pomysł.

Adam Małysz: Nad prezesurą zastanawiałem się dwa lata

Adam Małysz nie pchał się do roli prezesa. Środowisko go o to prosiło, gdy w 2022 r., z racji na dwukadencyjność, prolongata misji Apoloniusza Tajnera nie była możliwa. Ale u schyłku kadencji Małysz został tak potraktowany, że miał prawo czuć się zdradzony.

- Prawie dwa lata zastanawiałem się nad tym, czy zgodzić się pełnić rolę prezesa – wspominał Małysz w rozmowie z Polsatem Sport.

Żegnali go: Siderek, Fickowski, sekretarz generalny Grzywacz, który panu Adamowi wręczył okazały bukiet kwiatów. Większość delegatów hołdowała zasadzie: "Umarł król, niech żyje król!", czekali na podanie wyników wyborów.



- Minione cztery lata były dla mnie wielkim wyzwaniem i stresujące. Różnice zdań powodowały, że się człowiek stresuje. Stresujące było także to ostatnie wyjście ze związku – nie krył Adam Małysz.



Choć to przecież oczywiste, ustępujący prezes nie chciał się przyznać do zadry w sercu, jaka została po sposobie, w jaki został zatrudniony Horngacher.

- Nie wiem czy miałem rację w kwestii Horngachera. Potrzebny nam jest nie tylko Stefan, ale też osoba, która się zajmie jedną z ważniejszych rzeczy, czyli techniczną stroną. Gdy zauważyliśmy to, co się działo w skokach w ostatnich konkursach w Planicy, to nasi zawodnicy jeździli po 2,5 km/h wolniej od innych. Nie ma szans wtedy na dalekie loty. Był pomysł, aby doraźnie zatrudnić osobę, która będzie pomagać w strukturach do nart, bo w tej kwestii świat poszedł mocno do przodu. Szwajcarzy, Niemcy i Japończycy, którzy nigdy nie byli najszybsi mają jakąś rzecz, która powoduje, że zaczęli dojeżdżać do progu naprawdę bardzo szybko. Dwa km/h na skoczni do lotów narciarskich przekłada się na większą nawet o 30 m odległość, więc o czym my tu mówimy. Mam nadzieję, że nad tym nowy zarząd się pochyli, by my mieliśmy plany zatrudnienia takiego fachowca - powiedział nam na odchodnym Adam Małysz.

Współpraca PZN-u z CWZS-em jednym z ostatnich ruchów prezesa Małysza

Jedną z ostatnich decyzji Małysza było podpisanie współpracy z Centralnym Wojskowym Zespołem Sportowym. Dzięki czemu narciarze, wzorem Elizy Ruckiej-Michałek, będą wcielani do wojska na etaty, by tam szkolić się wojskowo i trenować, a po zakończeniu kariery pełnić rolę instruktorów.

- Jesteśmy jednym z ostatnich związków, który dopiął umowę z CWZS-em. Marzę o tym, by nasi sportowcy znajdowali pracę nie tylko w wojsku, ale także w policji i Straży Granicznej. W innych krajach tak to funkcjonuje. W CWZS-ie usłyszeliśmy, że żołnierze-sportowcy są nadzwyczaj sprawni i bardzo szybko przyswajają zadania, które mają do wykonania – podkreślał Małysz.



Zanim wsiadł w samochód, by zabrać żonę Izabelę na urlop do Chorwacji, Adam Małysz zostawił dobre rady dla swego następcy.

- PZN-em nie da się zarządzać jak zwykłym stowarzyszeniem. To jest potężna firma i trzeba patrzeć na nią jak na przedsiębiorstwo. Starałem się uruchomić reformy, wiele rzeczy się udało, inne są w trakcie. Mam nadzieję, że prezes Tajner będzie je kontynuował z korzyścią dla PZN-u, bo na tym nam wszystkim zależy - powiedział.



Gdy w sali wyborczej konstytuował się już nowy zarząd prezesa Tajnera, Andrzej Kozak w spokoju konsumował obiad. Zapytaliśmy go, dlaczego nie pełni już roli doradcy.

- Nie stać ich na mnie, a tak poważnie, jak będą chcieli jakiejś rady, to z łatwością mnie znajdą - uśmiechał się szef TZN-u.

Gołym okiem widać, że Kozak rozdaje karty w polskim narciarstwie. Z jego inicjatywy wybory poprowadził Andrzej Podgórski - były prezes hokeistów Podhala Nowy Targ z okresu największych triumfów w latach 1991-1995 oraz 2006-2010, a później także szef piłkarskiego NKP Podhale.

Apoloniusz Tajner: To kapitalna sytuacja, której nigdy nie było

Mało tego, wiceprezes PZN-u, i TZN-u, a prywatnie zięć Kozaka - Wojciech Gumny ma mocną pozycję jak nigdy dotąd. 7 maja Gumny został wiceprezesem Europejskiej Federacji Narciarskiej i Snowboardu. Ostatnio jego dobry znajomy Alexander Ospelt z Luksemburga, jednym głosem, wygrał wybory na prezydenta światowej federacji FIS.



- Alex jest doktorem prawa, znamy się dobrze, razem jeździmy na nartach - powiedział nam Gumny.

Natomiast w nowym zarządzie FIS, wśród 18 członków, jest przedstawiciel małej Andory (Patrick Toussaint), reprezentant Słowenii (Tomaż Kunstelj), delegatka Słowacji (Jana Paloviczova), ale na próżno szukać kogoś z Polski.

- Fakt, że Wojtek Gumny jest w tak dobrych stosunkach z prezydentem FIS-u, to kapitalna sytuacja, której nigdy nie było! Wojtek nie dość, że jest wiceprezesem Europejskiej Federacji Narciarskiej, to jeszcze jest bliskim współpracownikiem prezydenta Ospelta. To otwiera przed PZN-em naprawdę ogromne perspektywy. We wszystkich zakresach, w tym w organizacji imprez sportowych - podkreślał stary-nowy prezes Apoloniusz Tajner.