ATP w Halle: Hubert Hurkacz - Andriej Rublow. Relacja live i wynik na żywo

Hurkacz nie ma za sobą dobrego okresu. Polak na początku maja przegrał w pierwszej rundzie turnieju w Rzymie z Yannick Hanfmannem. Później podczas Roland Garros udało mu się wygrać pierwszy mecz, ale odpadł w kolejnym z Francesem Tiafoe. W s'Hertogenbosch Polak znowu odpadł po pierwszym meczu, w którym przegrał z Martonem Fucsovicsem.

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Hurkacz od meczu z Rublowem rozpocznie zmagania podczas turnieju ATP w Halle. Będzie to już siódme spotkanie pomiędzy tymi zawodnikami. Polak wygrał dotychczasowe cztery mecze, a dwukrotnie musiał uznać wyższość rywala.

Relacja live i wynik na żywo meczu Hubert Hurkacz - Andriej Rublow na Polsatsport.pl.