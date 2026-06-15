ATP w Halle: Gdzie obejrzeć mecz Hubert Hurkacz - Andriej Rublow?

Hurkacz rozpoczyna grę w kolejnym turnieju. Po tym, jak szybko odpadł z rywalizacji w ‘s-Hertogenbosch, będzie chciał lepiej zaprezentować się w Halle.

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Przypomnijmy, że Polak zakończył występ w Holandii po zaledwie jednym meczu. Hurkacz przegrał bowiem z Węgrem Martonem Fucsovicsem 6:3, 6:7 (5-7), 6:7 (4-7). Lepiej poszło mu w grze podwójnej, w której w parze z Gabrielem Diallo doszedł do ćwierćfinału.



Pierwszym rywalem Wrocławianina w Halle będzie Andriej Rublow. Rosjanin sklasyfikowany jest obecnie na 13. miejscu w rankingu ATP. Hurkacz zajmuje w nim natomiast 103. lokatę.



Po raz ostatni panowie mieli okazję zmierzyć się ze sobą w lutym 2025 roku. Wówczas Hurkacz pokonał Rublowa 2:1 w Rotterdamie.

Hurkacz - Rublow. Transmisja TV i stream online. Gdzie obejrzeć mecz?

Mecz Hubert Hurkacz - Andriej Rublow rozpocznie się we wtorek 16 czerwca około godziny 13:30. Transmisja w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 i online na Polsat Box Go.