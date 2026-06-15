ATP w Londynie: Kamil Majchrzak - Jiri Lehecka. Relacja live i wynik na żywo
Kamil Majchrzak - Jiri Lehecka to mecz pierwszej rundy turnieju ATP w Londynie. Relacja live i wynik na żywo meczu Kamil Majchrzak - Jiri Lehecka na Polsatsport.pl.
Kamil Majchrzak ma za sobą życiowy sukces, a mianowicie triumf podczas turnieju w s'Hertogenbosch. Polak w niedzielę wygrał w finałowym meczu z Alexem De Minaurem, a już kilka dni później czeka go rywalizacja w Londynie.
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W stolicy Wielkiej Brytanii wystąpi jako "special exempt", czyli ze specjalną przepustką przyznaną mu z racji gry w finale innego turnieju. Majchrzak przez finałowy mecz w Holandii nie mógł bowiem zagrać w kwalifikacjach do turnieju w Londynie.
We wtorek w pierwszej rundzie Piotrkowianin zmierzy się z Lehecką, który dzień wcześniej przegrał z innym Polakiem, a mianowicie Janem Zielińskim. Nasz deblista w parze z Luke'iem Johnsonem pokonał Leheckę grającego w duecie z Jakubem Mensikiem.
Majchrzak z czeskim tenisitą grał już dwukrotnie, a miało to miejsce w 2020 i 2021 roku. Oba tamte starcia zakończyły się wygraną Polaka.
Relacja live i wynik na żywo meczu Kamil Majchrzak - Jiri Lehecka na Polsatsport.pl.
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