ATP w Londynie: Zieliński/Johnson - Lehecka/Mensik. Relacja live i wynik na żywo
Jan Zieliński/Luke Johnson - Jiri Lehecka/Jakub Mensik to spotkanie pierwszej rundy turnieju ATP w Londynie. Relacja live i wynik na żywo meczu Jan Zieliński/Luke Johnson - Jiri Lehecka/Jakub Mensik na Polsatsport.pl.
Zieliński i Johnson mają za sobą całkiem udany turniej w Madrycie. Bardzo pewnie zanotowali trzy zwycięstwa i awansowali do półfinału rozgrywek. Starcie z Harrim Heliovaarą oraz Henrym Pattenem nie zostało jednak dokończone. W połowie drugiego seta polsko-amerykański duet był zmuszony skreczować.
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Teraz na otwarcie zawodów w Londynie zmierzy się z parą Czechów - Jirim Lehecką oraz Jakubem Mensikiem. Ten drugi wraca na kort po udanym występie w Roland Garros. 20-latek doszedł do półfinału, w którym przegrał jednak z późniejszym triumfatorem Alexandrem Zverevem.
Lehecka poznał pierwszego rywala, z którym zmierzy się w turnieju indywidualnym. Będzie nim... Kamil Majchrzak, czyli zwycięzca zawodów ATP w ‘s-Hertogenbosch.
Relacja live i wynik na żywo meczu Jan Zieliński/Luke Johnson - Jiri Lehecka/Jakub Mensik na Polsatsport.pl.Przejdź na Polsatsport.pl