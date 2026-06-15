Belgia bez wygranej w pierwszym meczu mundialu. Egipt z cennym punktem

Przed pierwszym meczem grupy G Belgia wydawała się faworytem do zajęcia pierwszego miejsca. "Czerwone Diabły" w eliminacjach nie przegrały meczu, strzelając aż 29 bramek w ośmiu spotkaniach. Egipcjanie w kwalifikacjach również nie zaznali goryczy porażki i bezpośrednio awansowali na mundial.

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W pierwszej połowie Belgowie utrzymywali się przy piłce, jednak nic z tego nie wynikało. To zespół prowadzony przez najlepszego strzelca w historii reprezentacji Egiptu, czyli Hossama Hassana tworzył sobie groźniejsze sytuacje. W 19. minucie Mohamed Salah zagrał do Emama Ashoura, a ten precyzyjnym strzałem zza pola karnego dał prowadzenie "Faraonom".

Wynik mógł podwyższyć Mostafa Ziko, ale jego strzał obronił Thibaut Courtois. Bezzębni Belgowie musieli coś zmienić, jeżeli nie chcieli od falstartu rozpocząć północnoamerykańskiego mundialu.

Po zmianie stron w dalszym ciągu piłkę trzymał zespół z Europy. Aktywny był Jeremy Doku, który wywalczył rzut wolny blisko bramki Egiptu. Do stałego fragmentu podszedł Kevin De Bruyne i uderzył w słupek.



Z reguły ataki Belgów rozbijały się o dobrze zgraną defensywę Egipcjan, jednak z czasem zaczęli dochodzić do coraz lepszych sytuacji. Podopieczni Hassana nastawili się na kontrataki.

W 66. minucie na boisku pojawił się Romelu Lukaku i już dosłownie po sekundach Belgia cieszyła się z wyrównania. Początkowo wydawało się, że to napastnik Napoli strzelił gola, jednak powtórki pokazały samobójcze trafienie Mohameda Hany'ego.

Kolejne szanse tworzyli sobie jedni i drudzy, ale więcej bramek nie zobaczyliśmy.

Dla Belgów to piętnasty występ na mistrzostwach świata, w tym czwarty z rzędu. Największym sukcesem było 3. miejsce wywalczone w 2018 roku. Egipt występuje na swoim czwartym mundialu i jak na razie nie zanotował jeszcze zwycięstwa.

Belgia - Egipt 1:1 (0:1)

Bramki: Hany 66-sam - Ashour 19

Belgia: Courtois - Meunier, Ngoy, Mechele, Castagne (Raskin 56') - Onana (De Cuyper 56'), Tielemans - Trossard, De Bruyne (Vanaken 86'), Doku (Dernandez-Pardo 86') - De Ketelaere (Lukaku 66')

Egipt: Shobeir - Hany, Ibrahim, Fathy (Adel 89'), Fatouh (Hafez 89') - Attia, Lasheen - Ziko (Zizo 76'), Salah (Abdelkarim 76'), Ashour (Rabia 71') - Marmoush

Żółte kartki: Castagne, De Cuyper - Attia, Fatouh

IM, Polsat Sport