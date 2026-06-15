Cały świat reaguje na UFC w Białym Domu! Oto, co napisał Conor McGregor

Sporty walki

Ilia Topuria sensacyjnie przegrał z Justinem Gaethjem w walce wieczoru gali UFC w Białym Domu. Tym samym poniósł pierwszą porażkę w karierze i stracił pas mistrza kategorii lekkiej. Na to wydarzenie zareagował cały świat sportów walki.

Justin Gaethje z pasem mistrzowskim UFC i flagą USA, wspierany przez członków zespołu.
fot. PAP
Cały świat reaguje na UFC w Białym Domu

Gala UFC Freedom 250 odbyła się w Białym Domu dokładnie w dniu 80. urodzin Donalda Trumpa. Prezydent USA zaprosił organizację Dany White'a do zorganizowania tego wydarzenia na terenie swojej rezydencji.

 

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W walce wieczoru Justin Gaethje (28-5) pokonał Ilię Topurię (17-1) przez techniczny nokaut (niedyspozycja rywala, rzucenie ręcznika przez narożnik) po czwartej rundzie i został nowym mistrzem kategorii lekkiej UFC.

 

Na porażkę 29-latka zareagował cały świat sportów walki.

 

"O, tak!" - oznajmił krótko były podwójny mistrz Conor McGregor. Niedługo potem zamieścił kolejny wpis. "Sam się poddał. Smutne to było, ale wyjdzie z tej porażki silniejszy. Co za sport" - podsumował.

 

 

 

 

"Ilia 'no mas' (koniec - przyp. red.) Topuria" - napisał były rywal Mateusza Gamrota i numer 2 rankingu kategorii lekkiej Arman Tsarukyan.

 

 

 

 

"To ten gość, który mówił, że mnie znokautuje?" - zapytał prześmiewczo niepokonany mistrz trzech kategorii wagowych w boksie Terence Crawford.

 

 

 

 

"Kto się wywyższa, będzie poniżony. W tej grze są poziomy. Gratulacje, Justin, zasługujesz na ten pas bardziej niż ktokolwiek" - przekazał mistrz kategorii półśredniej i były mistrz wagi lekkiej Islam Makhachev. "Poddanie się w najważniejszej walce kariery to coś, na co nie każdego stać. Prawdziwa legenda" - dodał ironicznie.

 

 

 

 

 

"Ta walka to była piękna historia. Naprawdę inspirujący występ obu zawodników. Gratulacje dla Justina" - przekazał były mistrz wagi półciężkiej Jiri Prochazka.

 

 

 

 

"Absolutnie spektakularna gala pod każdym względem. Historia MMA napisana z rozmachem. Dziękuje, że mogłem być tego częścią komentując tę galę dla Was w Polsacie Sport" - napisał komentator tego wydarzenia Łukasz "Juras" Jurkowski.

 

 

 

 

Niezwykle cenne zwycięstwo zanotował również Ciryl Gane, który znokautował Alexa Pereirę i został nowym mistrzem kategorii ciężkiej.

 

"Gratulacje dla nowego mistrza wagi ciężkiej Gane, wyglądałeś dziś wieczorem świetnie" - napisał były mistrz dwóch kategorii UFC i jeden z najlepszych zawodników w historii Jon Jones, dodając emotikonę kozy, symbolizującą miano GOAT ('Greatest of All Time').

 

 

 

 

"Gratulacje, Bon Gamin, świetnego występu. Z wyrazami szacunku" - przekazał były mistrz UFC Francis Ngannou.

 

 

 

 

"Gratulacje Ciryl Gane. Wspaniała walka, pokazałeś im!" - pogratulował nowemu mistrzowi kategorii ciężkiej Salahdine Parnasse.

 

 

 

 

HP, Polsat Sport
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