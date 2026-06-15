Cały świat reaguje na UFC w Białym Domu! Oto, co napisał Conor McGregor

Gala UFC Freedom 250 odbyła się w Białym Domu dokładnie w dniu 80. urodzin Donalda Trumpa. Prezydent USA zaprosił organizację Dany White'a do zorganizowania tego wydarzenia na terenie swojej rezydencji.

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W walce wieczoru Justin Gaethje (28-5) pokonał Ilię Topurię (17-1) przez techniczny nokaut (niedyspozycja rywala, rzucenie ręcznika przez narożnik) po czwartej rundzie i został nowym mistrzem kategorii lekkiej UFC.

Na porażkę 29-latka zareagował cały świat sportów walki.

"O, tak!" - oznajmił krótko były podwójny mistrz Conor McGregor. Niedługo potem zamieścił kolejny wpis. "Sam się poddał. Smutne to było, ale wyjdzie z tej porażki silniejszy. Co za sport" - podsumował.

Aw ye! — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) June 15, 2026

"Ilia 'no mas' (koniec - przyp. red.) Topuria" - napisał były rywal Mateusza Gamrota i numer 2 rankingu kategorii lekkiej Arman Tsarukyan.

Ilia “no mas” Topuria 🤦🏻‍♂️ — Arman Tsarukyan UFC (@ArmanUfc) June 15, 2026

"To ten gość, który mówił, że mnie znokautuje?" - zapytał prześmiewczo niepokonany mistrz trzech kategorii wagowych w boksie Terence Crawford.

This the guy that said he would knock me out and whoop me and Shakur at the same time?😂😂😂 — Terence Crawford (@terencecrawford) June 15, 2026

"Kto się wywyższa, będzie poniżony. W tej grze są poziomy. Gratulacje, Justin, zasługujesz na ten pas bardziej niż ktokolwiek" - przekazał mistrz kategorii półśredniej i były mistrz wagi lekkiej Islam Makhachev. "Poddanie się w najważniejszej walce kariery to coś, na co nie każdego stać. Prawdziwa legenda" - dodał ironicznie.

He who exalts himself will be humbled !



There’s levels in this game!



Congratulations Justin, you deserve this belt more than anyone! — Makhachev Islam (@MAKHACHEVMMA) June 15, 2026

"Ta walka to była piękna historia. Naprawdę inspirujący występ obu zawodników. Gratulacje dla Justina" - przekazał były mistrz wagi półciężkiej Jiri Prochazka.

That fight was a beautiful story.

Realy inspirational performance from both.

Congratulations to Justin ⚡️ https://t.co/IitKAVKDo1 — Jiri BJP Prochazka (@jiri_bjp) June 15, 2026

"Absolutnie spektakularna gala pod każdym względem. Historia MMA napisana z rozmachem. Dziękuje, że mogłem być tego częścią komentując tę galę dla Was w Polsacie Sport" - napisał komentator tego wydarzenia Łukasz "Juras" Jurkowski.

Absolutnie spektakularna gala pod każdym względem. Historia MMA napisana z rozmachem. Dziękuje, że mogłem być tego częścią komentując tę galę dla Was w Polsacie Sport😊🎙️ #UFCWhiteHouse🇺🇸



📸UFC pic.twitter.com/kshOtetCaQ — Łukasz Jurkowski (@Jurasmma) June 15, 2026

Niezwykle cenne zwycięstwo zanotował również Ciryl Gane, który znokautował Alexa Pereirę i został nowym mistrzem kategorii ciężkiej.

"Gratulacje dla nowego mistrza wagi ciężkiej Gane, wyglądałeś dziś wieczorem świetnie" - napisał były mistrz dwóch kategorii UFC i jeden z najlepszych zawodników w historii Jon Jones, dodając emotikonę kozy, symbolizującą miano GOAT ('Greatest of All Time').

Congratulations to the new heavyweight champion Gane, you looked great out there tonight. ~🐐 — Jonny Meat (@JonnyBones) June 15, 2026

"Gratulacje, Bon Gamin, świetnego występu. Z wyrazami szacunku" - przekazał były mistrz UFC Francis Ngannou.

Congratulations Bon Gamin for the wonderful performance.



Sincerely,

LHC #TrueHeavyweight — Francis Ngannou (@francis_ngannou) June 15, 2026

"Gratulacje Ciryl Gane. Wspaniała walka, pokazałeś im!" - pogratulował nowemu mistrzowi kategorii ciężkiej Salahdine Parnasse.

Félicitations @ciryl_gane !! Magnifique combat, tu leur as montré!! 💪🏾🇫🇷 — Salahdine Parnasse (@SalahdineP) June 15, 2026

HP, Polsat Sport