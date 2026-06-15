Chemik Police rozstał się z trenerem. Dwa lata i koniec

Michor w swej trenerskiej karierze pracował w Sparcie Warszawa, Legionovii Legionowo, Wiśle Warszawa i GKS-ie Wieżyca 2011 Stężyca. W tym ostatnim klubie osiągnął wiele sukcesów z drużynami młodzieżowymi.

ZOBACZ TAKŻE: Reprezentant Polski zmienia klub! Wraca do PlusLigi



To poskutkowało zatrudnieniem perspektywicznego szkoleniowca przez LOTTO Chemika Police. Do zasłużonego, choć w owym czasie pogrążonego w problemach organizacyjno-finansowych, klubu Michor dołączył latem 2024 roku.



Po dwóch latach misja trenera dobiegła końca. W poniedziałek 15 czerwca policki klub poinformował o rozstaniu z Michorem.



"Dziękujemy za dwa sezony w LOTTO Chemiku Police. Dołączyłeś do nas w trudnym czasie, przynosząc pozytywne nastawienie i mnóstwo nowych pomysłów" - czytamy w oświadczeniu.