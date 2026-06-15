Chemik Police rozstał się z trenerem. Dwa lata i koniec

Jakub ŻelepieńSiatkówka

LOTTO Chemik Police poinformował o zakończeniu współpracy z trenerem Dawidem Michorem. Szkoleniowiec, który prowadził drużynę przez dwa poprzednie sezony, pożegnał się z klubem.

Mężczyzna w koszulce LOTTO na tle siatkarskiej siatki, zamyślony
fot. PAP
Dawid Michor odchodzi z LOTTO Chemika Police po dwóch latach pracy

Michor w swej trenerskiej karierze pracował w Sparcie Warszawa, Legionovii Legionowo, Wiśle Warszawa i GKS-ie Wieżyca 2011 Stężyca. W tym ostatnim klubie osiągnął wiele sukcesów z drużynami młodzieżowymi.

 

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To poskutkowało zatrudnieniem perspektywicznego szkoleniowca przez LOTTO Chemika Police. Do zasłużonego, choć w owym czasie pogrążonego w problemach organizacyjno-finansowych, klubu Michor dołączył latem 2024 roku.


Po dwóch latach misja trenera dobiegła końca. W poniedziałek 15 czerwca policki klub poinformował o rozstaniu z Michorem.


"Dziękujemy za dwa sezony w LOTTO Chemiku Police. Dołączyłeś do nas w trudnym czasie, przynosząc pozytywne nastawienie i mnóstwo nowych pomysłów" - czytamy w oświadczeniu.

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