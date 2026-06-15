Co za powrót Brazylii! Komplet punktów "Canarinhos" w Lidze Narodów

Po trzech spotkaniach obie reprezentacje znajdowały się na przeciwległych biegunach tabeli. Podopieczni trenera Bernardo Rezende wygrali trzy razy za trzy punkty, natomiast Argentyńczycy wszystkie mecze przegrali, a dodatkowo jako jedyna drużyna nie zdobyli nawet jednego "oczka".

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Starcie w Brasilii rozpoczęło się jednak od prowadzenia gości, którzy imponowali skutecznością w ataku i bezlitośnie wykorzystywali błędy Brazylijczyków. Mistrzowie olimpijscy z 2016 roku mylili się głównie w polu serwisowym, przez co stracili oni aż siedem punktów w samej pierwszej partii. Ostatecznie set padł łupem zespołu trenera Dileo, który zwyciężył 25:18.

Kolejne fragmenty były już znacznie bardziej wyrównane, ponieważ gospodarze poprawili swoją grę w ataku i byli dużo skuteczniejsi w przyjęciu. W końcówce, granej na przewagi, górą była jednak Argentyna. Zwycięzców do wygranej w tej partii poprowadził przede wszystkim świetnie dysponowany Luciano Vicentin, który zdobył aż dziewięć punktów.

Trzecia partia była przebudzeniem gospodarzy, którzy wygrali ją 25:19. Miejscowi wyraźnie poprawili grę w ofensywie, ale kluczowy okazał się także spadek skuteczności przyjezdnych. Goście stracili dotychczasowy rytm, a ponadto notowali słabsze statystyki zarówno w przyjęciu, jak i w ataku. Jak się okazało, zespół trenera Rezende poszedł za ciosem, odrobił straty i wyrównał stan rywalizacji na 2:2 po wygraniu czwartego seta 25:23.

Ostatecznie w tie-breaku lepsi okazali się Brazylijczycy, którzy wygrali go wynikiem 15:9.

Przypomnijmy, że polscy siatkarze wygrali z Ukrainą 3:2 w swoim ostatnim meczu na turnieju Ligi Narodów w chińskim Linyi. Drużyna trenera Nikoli Grbicia w pierwszym tygodniu VNL 2026 odniosła dwa zwycięstwa i poniosła dwie porażki.

W siatkarskiej Lidze Narodów 2026 rywalizuje osiemnaście reprezentacji. W fazie interkontynentalnej każda z drużyn wystąpi w trzech turniejach i zagra po dwanaście meczów. Do turnieju finałowego awansuje osiem zespołów - siedem najlepszych drużyn w tabeli fazy zasadniczej oraz gospodarz. Decydująca faza rozgrywek odbędzie się w mieście Ningbo w Chinach i zostanie rozegrana w dniach 29 lipca - 2 sierpnia.

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Brazylia - Argentyna 3:2 (18:25, 24:26, 25:19, 25:23, 15:9).

Brazylia: Maique, Douglas Purezad (libero) - Matheus Goncalves, Fernando Gil, Matheus Bispo, Judson Amabel, Lucas Barreto, Flavio Gualberto, Darlan Souza, Bryan Lucas Alves, Adriano Fernandes, Honorato, Douglas Souza, Arthur Bento. Trener: Bernardo Rezende.

Argentyna: Franco Massimino, Matias Sanchez (libero) - Luciano De Cecco, Joaquin Gallego, Martin Ramos, Nicolas Zerba, German Gomez, Jan Martinez Franchi, Ignacio Luengas, Luciano Palonsky, Fausto Diaz, Manuel Armoa, Luciano Vicentin, Tomas Lopez. Trener: Eduardo Dileo.

ŁO, Polsat Sport