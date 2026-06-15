Co za powrót Brazylii! Komplet punktów "Canarinhos" w Lidze Narodów

Siatkówka

Brazylia wróciła ze stanu 0:2 i pokonała Argentynę 3:2 w spotkaniu Ligi Narodów siatkarzy. To już czwarte zwycięstwo "Canarinhos" w obecnej edycji rozgrywek. Dla ekipy trenera Eduardo Dileo jest to natomiast pierwszy wywalczony punkt w VNL 2026.

Siatkarz w żółtej koszulce podaje piłkę do zagrywki, a dwaj zawodnicy w białych strojach z numerami 17 i innym widzą akcję przed siatką.
fot: FIVB
Fernando Gil (Brazylia) oraz Luciano Vicentin (Argentyna)

Po trzech spotkaniach obie reprezentacje znajdowały się na przeciwległych biegunach tabeli. Podopieczni trenera Bernardo Rezende wygrali trzy razy za trzy punkty, natomiast Argentyńczycy wszystkie mecze przegrali, a dodatkowo jako jedyna drużyna nie zdobyli nawet jednego "oczka".

 

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Starcie w Brasilii rozpoczęło się jednak od prowadzenia gości, którzy imponowali skutecznością w ataku i bezlitośnie wykorzystywali błędy Brazylijczyków. Mistrzowie olimpijscy z 2016 roku mylili się głównie w polu serwisowym, przez co stracili oni aż siedem punktów w samej pierwszej partii. Ostatecznie set padł łupem zespołu trenera Dileo, który zwyciężył 25:18.

 

Kolejne fragmenty były już znacznie bardziej wyrównane, ponieważ gospodarze poprawili swoją grę w ataku i byli dużo skuteczniejsi w przyjęciu. W końcówce, granej na przewagi, górą była jednak Argentyna. Zwycięzców do wygranej w tej partii poprowadził przede wszystkim świetnie dysponowany Luciano Vicentin, który zdobył aż dziewięć punktów.

 

Trzecia partia była przebudzeniem gospodarzy, którzy wygrali ją 25:19. Miejscowi wyraźnie poprawili grę w ofensywie, ale kluczowy okazał się także spadek skuteczności przyjezdnych. Goście stracili dotychczasowy rytm, a ponadto notowali słabsze statystyki zarówno w przyjęciu, jak i w ataku. Jak się okazało, zespół trenera Rezende poszedł za ciosem, odrobił straty i wyrównał stan rywalizacji na 2:2 po wygraniu czwartego seta 25:23.

 

Ostatecznie w tie-breaku lepsi okazali się Brazylijczycy, którzy wygrali go wynikiem 15:9.

 

Przypomnijmy, że polscy siatkarze wygrali z Ukrainą 3:2 w swoim ostatnim meczu na turnieju Ligi Narodów w chińskim Linyi. Drużyna trenera Nikoli Grbicia w pierwszym tygodniu VNL 2026 odniosła dwa zwycięstwa i poniosła dwie porażki.

 

W siatkarskiej Lidze Narodów 2026 rywalizuje osiemnaście reprezentacji. W fazie interkontynentalnej każda z drużyn wystąpi w trzech turniejach i zagra po dwanaście meczów. Do turnieju finałowego awansuje osiem zespołów - siedem najlepszych drużyn w tabeli fazy zasadniczej oraz gospodarz. Decydująca faza rozgrywek odbędzie się w mieście Ningbo w Chinach i zostanie rozegrana w dniach 29 lipca - 2 sierpnia.

 

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Brazylia - Argentyna 3:2 (18:25, 24:26, 25:19, 25:23, 15:9).

 

Brazylia: Maique, Douglas Purezad (libero) - Matheus Goncalves, Fernando Gil, Matheus Bispo, Judson Amabel, Lucas Barreto, Flavio Gualberto, Darlan Souza, Bryan Lucas Alves, Adriano Fernandes, Honorato, Douglas Souza, Arthur Bento. Trener: Bernardo Rezende.

 

Argentyna: Franco Massimino, Matias Sanchez (libero) - Luciano De Cecco, Joaquin Gallego, Martin Ramos, Nicolas Zerba, German Gomez, Jan Martinez Franchi, Ignacio Luengas, Luciano Palonsky, Fausto Diaz, Manuel Armoa, Luciano Vicentin, Tomas Lopez. Trener: Eduardo Dileo.

ŁO, Polsat Sport
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