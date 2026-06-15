Drugi krecz w ciągu czterech dni. Duże problemy przed Wimbledonem

Rosjanka, która reprezentuje Austrię, rozpoczęła zmagania na trawie od meczu z Suzan Lamens w Heerenveen. Wygrała w trzech setach i następnie zmierzyła się z Zeynep Sonmez. Na swoje nieszczęście, musiała skreczować w drugim secie przy prowadzeniu Turczynki 6:1, 2:0. Prawdopodobnie stało się z tak z powodu choroby.

Cztery dni później Potapowa przeniosła się do Berlina i w pierwszym spotkaniu zmierzyła się z Jekateriną Aleksandrową. Po przegranym secie 1:6 znowu podjęła decyzję o kreczu. Oficjalnym powodem jest kontuzja szyi.

Co ciekawe, po zakończonym spotkaniu Aleksandrowa chciała przytulić się z Potapową, jednak ta - prawdopodobnie w obawie o zarażenie rywalki - odmówiła.

A przecież już 29 czerwca rusza Wimbledon, który będzie można oglądać na sportowych antenach Polsatu. Potapowa w zeszłym roku w tym turnieju nie wystąpiła.

PAP