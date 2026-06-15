Działo się w Poznaniu. Ważny w turnieju głównym, przerwany mecz Kaśnikowskiego

Pogoda mocno krzyżuje plany organizatorów poznańskiego challengera. Z powodów deszczowej aury w niedzielę część spotkań turnieju eliminacyjnego przełożono na poniedziałek. Spośród pięciu Polaków, którzy wystąpili w kwalifikacjach, do turnieju głównego udało się awansować tylko 19-letniemu Rzeszowianinowi Alanowi Ważnemu, który w finale pokonał innego zawodnika ze stolicy Podkarpacia Karola Filara 6:2, 7:5.

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W poniedziałkowy wieczór nad Poznaniem znów przeszła ulewa i przerwała m.in. pojedynek Kaśnikowskiego z Włochem Giustino. Polak, triumfator z 2024 roku, prowadził w pierwszej partii 4:1, a dokończenie tego spotkania zaplanowano na wtorkowe przedpołudnie.

Wcześniej udało się rozegrać kilka meczów. Do drugiej rundy awansował ubiegłoroczny finalista poznańskiego challengera Czech Dalibor Svrcina (rozstawiony z nr 3) po zwycięstwie nad Chorwatem Duje Ajdukoviciem 6:3, 6:3.

Na wtorek zaplanowano rozegranie pozostałych pojedynków pierwszej rundy. Oprócz Ważnego i Kaśnikowskiego zaprezentuje się dwóch pozostałych Polaków, którzy otrzymali dzikie karty od organizatorów. Tomasz Berkieta zmierzy się z rozstawionym z numerem siódmym Peruwiańczykiem Gonzalo Bueno. Z kolei Daniel Michalski zagra z Brazylijczykiem Gustavo Heide (8).

Turniej potrwa do soboty.

PAP