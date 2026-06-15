Gol w samej końcówce! Jedno trafienie rozstrzygnęło starcie WKS z Ekwadorem

Rywalizację w grupie E mundialu rozpoczęło spotkanie Niemiec z Curacao. Nasi zachodni sąsiedzi odnieśli najwyższe, jak dotąd, zwycięstwo na tegorocznych mistrzostwach świata, wygrywając aż 7:1. W drugim starciu tej grupy Wybrzeże Kości Słoniowej zmierzyło się z Ekwadorem.

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W pierwszej połowie padł tylko jeden celny strzał, którego autorami byli Iworyjczycy. Mimo to kibice nie mogli narzekać na brak emocji, ponieważ gra raz za razem przenosiła się spod jednej bramki pod drugą.

Najlepszą okazję dla Ekwadoru miał Enner Valencia, ale po wymanewrowaniu obrońcy nie zdołał znaleźć drogi do siatki. Z kolei w barwach "Słoni" w świetnej sytuacji znalazł się Nicolas Pepe, którego w decydującym momencie zablokował defensor rywali. Ostatecznie w pierwszych 45 minutach nie oglądaliśmy goli.

Po przerwie to podopieczni trenera Emerse'a Fae zaczęli narzucać tempo gry. Wydawało się, że w końcu złapali oni swój rytm, ponieważ zepchnęli przeciwników do głębokiej defensywy. Mimo to wciąż nie potrafili udokumentować swojej przewagi i zamienić jej na gole.

Ekwadorczycy byli bardzo groźni z kontry, co potwierdziła szansa z 70. minuty, jaką miał Gonzalo Plata. 25-latek oddał jednak strzał, przy którym świetną interwencją wykazał się Yahia Fofana.

Losy spotkania ważyły się aż do samego końca, ale w 90. minucie Iworyjczycy zadali ostateczny cios. Wilfried Singo popisał się świetnym rajdem prawą stroną boiska i dograł do środka, gdzie czekał wprowadzony z ławki rezerwowych Amad Diallo. Ten pewnym strzałem wykończył atak, zdobywając bramkę na wagę zwycięstwa.

Wybrzeże Kości Słoniowej - Ekwador 1:0 (0:0)

Bramka: Amad Diallo 90.

Wybrzeże Kości Słoniowej: Yahia Fofana - Guela Doue (89. Odilon Kossounou), Wilfried Singo, Emmanuel Agbadou, Ghislain Konan - Yan Diomande, Seko Fofana (77. Ibrahim Sangare), Franck Kessie, Bazoumana Toure (56. Amad Diallo) - Nicolas Pepe (77. Christ Inao Oulai), Elye Wahi (56. Ange-Yoan Bonny).

Ekwador: Hernan Galindez - Joel Ordonez, Willian Pacho, Piero Hincapie - Alan Minda (56. Nilson Angulo), Alan Franco (62. Jackson Porozo), Moises Caicedo, Pedro Vite - Gonzalo Plata, Enner Valencia (77. Kevin Rodriguez), John Yeboah (62. Angelo Preciado).

Żółte kartki: Seko Fofana, Franck Kessie, Guela Doue - Jackson Porozo.

Sędziował: Francois Letexier (Francja).

ŁO, Polsat Sport