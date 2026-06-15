Hajto wydał wyrok po meczu Szwedów. Chodzi o reprezentację Polski

Reprezentacja Szwecji udanie zainaugurowała mundial i pewnie rozbiła Tunezję aż 5:1. Były reprezentant Polski Tomasz Hajto jest przekonany, że gdybyśmy w finale marcowych baraży pokonali zespół Grahama Pottera, mielibyśmy szanse na duży sukces.

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- Mieliśmy jakoś i zespół, ale były popełnione błędy i tylko dlatego nie pokonaliśmy Szwecji - rozpoczął. - Na pewno mielibyśmy argumenty, by wygrać z Tunezją. Raczej ona w tej grupie punktów nie zdobędzie. Co najmniej na trzecim miejscu wyszlibyśmy z grupy - przekazał w programie "Polsat Mundial Cast".

Hajto nie kryje rozczarowania. Uważa, że był to idealny moment na wyjazd na mundial.

- Boli mnie to niesamowicie, bo mógłby to być turniej, w którym bylibyśmy w stanie zrobić coś więcej niż tylko wyjść z grupy. To był ostatni dzwonek - przekazał.

Ekspert Polsatu Sport wymienił kilku polskich piłkarzy, którzy znajdują się w bardzo dobrej formie. Do tego grona należą: Piotr Zieliński, Matty Cash, wchodzący do kadry Kacper Potulski czy Jan Bednarek i Jakub Kiwior z FC Porto.

- Robert Lewandowski mógłby jeszcze raz wejść na najwyższy poziom, spróbować wszystkim udowodnić i podpisać lukratywny kontrakt. Byłaby możliwość i wiara, że jesteśmy w stanie zrobić coś dużego. Byłby to duży bodziec, przede wszystkim dla Roberta - podsumował.

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HP, Polsat Sport