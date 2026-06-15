Hit transferowy w PlusLidze! Bogdanka potwierdziła

Mousse Gueye trafił do Polski po raz pierwszy w 2023 roku, kiedy został zawodnikiem Barkomu-Każany Lwów. Następnie podpisał kontrakt z You Energy Volley Piacenza, by niedawno wrócić do Barkomu.

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Francuz rozegrał w ubiegłym sezonie ligowym 19 meczów, w których zdobył 178 punktów. Zanotował aż 49 udane bloki, co dało mu 11. pozycję w klasyfikacji najlepiej blokujących.

Jego drużyna zakończyła ostatnie rozgrywki na 11. miejscu w tabeli, mając w dorobku 24 punkty.

Bogdanka ogłosiła w poniedziałek, że Gueye będzie reprezentował jej barwy w przyszłym sezonie. "Witamy w Lublinie" - napisano w oficjalnym komunikacie.

HP, Polsat Sport