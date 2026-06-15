Japońscy kibice znowu zachwycili świat! Tak to powinno wyglądać
Przy okazji praktycznie każdej dużej piłkarskiej imprezy fani z całego świata zachwycają się wysoką kulturą osobistą japońskich kibiców. Nie inaczej jest podczas trwających obecnie mistrzostw świata.
Reprezentacje Holandii i Japonii stanęły naprzeciwko siebie w pierwszej kolejce fazy grupowej tegorocznego mundialu. Rywalizacja na AT&T Stadium w Arlington była zacięta. Ostatecznie zespoły musiały podzielić się punktami, a wynik starcia na 2:2 w 89. minucie ustalił Daichi Kamada.
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Po zakończeniu rywalizacji kibice Kraju Kwitnącej Wiśni zrobili to, do czego przyzwyczaili nas przez ostatnie lata. Fani z Japonii pooprzątali po sobie trybuny. Nagrania i zdjęcia, na których uchwycono ich zachowanie, obiegły już media społecznościowe. Nie brakuje słów pochwał kierowanych w stronę Japończyków.
Fani piłki nożnej na pewno pamiętają, że nie jest to pierwszy raz, kiedy taka sytuacja ma miejsce. Warto przypomnieć mistrzostwa świata w Rosji, kiedy japońscy fani sprzątali po sobie trybuny po każdym meczu rozegranym przez ich drużynę narodową.Przejdź na Polsatsport.pl