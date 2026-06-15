Japońscy kibice znowu zachwycili świat! Tak to powinno wyglądać

Reprezentacje Holandii i Japonii stanęły naprzeciwko siebie w pierwszej kolejce fazy grupowej tegorocznego mundialu. Rywalizacja na AT&T Stadium w Arlington była zacięta. Ostatecznie zespoły musiały podzielić się punktami, a wynik starcia na 2:2 w 89. minucie ustalił Daichi Kamada.

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Po zakończeniu rywalizacji kibice Kraju Kwitnącej Wiśni zrobili to, do czego przyzwyczaili nas przez ostatnie lata. Fani z Japonii pooprzątali po sobie trybuny. Nagrania i zdjęcia, na których uchwycono ich zachowanie, obiegły już media społecznościowe. Nie brakuje słów pochwał kierowanych w stronę Japończyków.

The reason Japan fans clean the stadium after each game. Respect. 🤝🇯🇵 pic.twitter.com/o9qJUOLefY — FIFA (@FIFAcom) June 15, 2026

Fani piłki nożnej na pewno pamiętają, że nie jest to pierwszy raz, kiedy taka sytuacja ma miejsce. Warto przypomnieć mistrzostwa świata w Rosji, kiedy japońscy fani sprzątali po sobie trybuny po każdym meczu rozegranym przez ich drużynę narodową.

AA, Polsat Sport