Jeździeckie emocje w Sopocie! Billy Twomey wygrywa LOTTO Grand Prix

Punktem kulminacyjnym całego prestiżowego wydarzenia było wyczekiwane LOTTO Grand Prix. Stawka była gigantyczna – w puli nagród znalazło się aż 105 500 euro. Do niedzielnego startu dopuszczono zaledwie 50 najlepszych par, które przepustkę musiały wywalczyć we wcześniejszych kwalifikacjach.

Wypełnione trybuny i głośny doping niosły zawodników na wymagającym technicznie parkurze. Do elitarnego, drugiego nawrotu awansowało 13 par. Tam nerwy na wodzy utrzymał reprezentant Irlandii Billy Twomey na koniu ACE OF HEARTS Z. Irlandczyk przejechał parkur w genialnym czasie 41,62 s, zgarniając główną premię w wysokości 26 375 euro. Kolejne miejsca na podium zajęli: Roberto Previtali (ITA) na koniu QUIRINUS 27, który zajął drugie miejsce, oraz reprezentant Portugalii Ricardo Benzinho Karle Da Costa na KIROCCO, którzy uplasowali się na trzeciej pozycji.



Tuż przed najważniejszym konkursem, czterogwiazdowym LOTTO Grand Prix, rozegrany został konkurs Grand Prix CSI1* o Puchar Sopockiej Organizacji Turystycznej. Choć ze zwycięstwa cieszył się reprezentant Litwy Matas Petraitis na klaczy Casaltina, to lokalna publiczność miała ogromne powody do dumy. Wspaniałe drugie miejsce wywalczyła Weronika Wilska-Czarnecka dosiadająca Conlourietta Blue PS, na co dzień reprezentująca właśnie Sopocki Klub Jeździecki. Na trzecim stopniu podium stanął Szwed Marcus Westergren.

LOTTO CSIO Sopot po raz kolejny udowodniło, że potrafi połączyć profesjonalny sport z kapitalnym wydarzeniem rozrywkowym. Obok zaciętej rywalizacji na parkurze, Hipodrom tętnił życiem w strefie piknikowej. Obecność prestiżowych i zróżnicowanych geograficznie ekip m.in z Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Argentyny, Kolumbii czy Republiki Południowej Afryki, nadała zawodom prawdziwie globalnego wymiaru. Dla Sopotu i polskiego jeździectwa była to idealna okazja, by pokazać nasz kraj od najlepszej strony jako gospodarza potrafiącego zorganizować wydarzenie na najwyższym poziomie, łączące sportową klasę z niezwykle gościnną atmosferą.

Annamaria Sobierajska