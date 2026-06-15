Polski tenisista przystąpi do tego spotkania po osiągnięciu największego sukcesu w karierze. Wygrał bowiem turniej w s'Hertogenbosch, eliminując po drodze trzech najwyżej rozstawionych tenisistów - Felixa Augera-Alliasime'a, Daniiła Miedwiediewa oraz Alexa De Minaura.

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Tym samym Majchrzak awansował na 47. miejsce w rankingu ATP. W Londynie wystąpi jako "special exempt", czyli ze specjalną przepustką przyznaną mu z racji gry w finale innego turnieju.

Jego rywalem będzie Jiri Lehecka - 12. zawodnik światowego rankingu. Czech dotarł ostatnio do półfinału w Stuttgarcie, w którym przegrał z późniejszym triumfatorem Benem Sheltonem.

Będzie to drugie starcie Majchrzaka z Lehecką. Co ciekawe, oba wygrał Polak.

Kamil Majchrzak - Jiri Lehecka. Transmisja TV i stream online. Gdzie obejrzeć?

Transmisja meczu Majchrzak - Lehecka we wtorek 16 czerwca w Polsacie Sport 2, Polsacie Sport Premium 2 i online na Polsat Box Go. Majchrzak i Lehecka wyjdą na kort ok. 18:30 po zakończeniu spotkań Jakuba Mensika z Adrianem Mannarino, Giovanniego Mpetshiego Perricarda z Corentinem Moutetem (przerwane przy stanie 7:6, 4:6, 1:2), Alexa De Minaura z Gabrielem Diallo i Camerona Norrie'ego z Alejandro Davidovichem Fokiną.