Kamil Majchrzak podsumował ogromny sukces. Zwrócił się do swoich najbliższych

Tenis

Kamil Majchrzak wygrał turniej ATP w 's-Hertogenboschl. Po niesamowitym sukcesie Polak opublikował wpis w swoich mediach społecznościowych.

Tenisista w niebieskiej koszulce i jasnoniebieskiej czapce z daszkiem zakrywa twarz dłońmi, trzymając rakietę tenisową w drugiej ręce.
fot. PAP
Kamil Majchrzak zwycięzcą turnieju w 's-Hertogenbosch

Kamil Majchrzak i Alex de Minaur stanęli naprzeciwko siebie w niedzielę 14 czerwca w finale tegorocznej edycji turnieju 's-Hertogenboschl. Polak przechylił szalę zwycięstwa na swoją stronę po trzysetowym boju. Był to pierwszy taki sukces w karierze zawodnika z Piotrkowa Trybunalskiego.

 

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Po zakończeniu holenderskiego turnieju Majchrzak postanowił opublikować wpis na swoim oficjalnym koncie na Instagramie. 

 

"Dziękuję mojej ekipie, mojej rodzinie i moim przyjaciołom za wsparcie, które każdego dnia mnie napędza" - napisał polski tenisista. 

 

 

 

 

Na post zareagowały inne gwiazdy polskiego tenisa, takie jak: Maja Chwalińska, Agnieszka Radwańska, Hubert Hurkacz, Magda Linette czy Katarzyna Kawa.

 

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Tak jest! Kamil Majchrzak wygrał turniej ATP w 's-Hertogenbosch

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