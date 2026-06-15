Kamil Majchrzak podsumował ogromny sukces. Zwrócił się do swoich najbliższych
Kamil Majchrzak wygrał turniej ATP w 's-Hertogenboschl. Po niesamowitym sukcesie Polak opublikował wpis w swoich mediach społecznościowych.
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Kamil Majchrzak i Alex de Minaur stanęli naprzeciwko siebie w niedzielę 14 czerwca w finale tegorocznej edycji turnieju 's-Hertogenboschl. Polak przechylił szalę zwycięstwa na swoją stronę po trzysetowym boju. Był to pierwszy taki sukces w karierze zawodnika z Piotrkowa Trybunalskiego.
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Po zakończeniu holenderskiego turnieju Majchrzak postanowił opublikować wpis na swoim oficjalnym koncie na Instagramie.
"Dziękuję mojej ekipie, mojej rodzinie i moim przyjaciołom za wsparcie, które każdego dnia mnie napędza" - napisał polski tenisista.
Na post zareagowały inne gwiazdy polskiego tenisa, takie jak: Maja Chwalińska, Agnieszka Radwańska, Hubert Hurkacz, Magda Linette czy Katarzyna Kawa.