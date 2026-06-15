Kapitalna walka wieczoru gali UFC w Białym Domu! Kolejna niespodzianka

Gala UFC Freedom 250 odbyła się w Białym Domu dokładnie w dniu 80. urodzin Donalda Trumpa. Prezydent USA zaprosił organizację Dany White'a do zorganizowania tego wydarzenia na terenie swojej rezydencji.

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Topuria podchodził do tego starcia jako numer jeden rankingu największej organizacji MMA na świecie bez podziału na kategorie wagowe (pound-for-pound). Gaethje natomiast wywalczył tymczasowy pas wagi lekkiej po pokonaniu Paddy'ego Pimbletta w walce wieczoru gali UFC 324.

Na początku walki to Amerykanin był bardziej aktywny, dynamicznie przemieszczał się po oktagonie i nie bał się wchodzić w wymiany. "El Matador" pozostawał jednak cały czas spokojny i szczelny w defensywie, często chowając się za podwójną gardą. 37-latek zdołał w końcu przebić się przez ręce pełnoprawnego mistrza i mocnym ciosem zafundował mu rozcięcie pod okiem. Te obrażenia były jasnym sygnałem do ataku dla Gruzina, który natychmiast zaczął rozpuszczać ręce i narzucać tempo.

Gaethje nie odpuszczał i z biegiem walki starał się wytrącać przeciwnika z równowagi. Topuria wyraźnie przeważał, ale długo nie potrafił zamknąć rywala pod siatką. Gdy wreszcie mu się to udało, potężnymi ciosami na tułów powalił Amerykanina na matę. Po przejściu do dosiadu mistrz zaczął rozbijać oponenta z góry, a gdy to nie przyniosło skończenia, spróbował zapiąć balachę. "The Highlight" cały czas aktywnie bronił się jednak z pleców.

W trzeciej rundzie 37-latek zaskoczył wszystkich i posłał przeciwnika na deski. Gruzin co prawda zdołał wstać z kolan, ale cały czas był wyraźnie naruszony. Kolejne ciosy spadały na głowę obu zawodników, jednak to Topuria wyglądał na bardziej rozbitego. Po kolejnych pięciu minutach do klatki wszedł lekarz, aby sprawdzić, czy mistrz może kontynuować pojedynek z powodu spuchniętego oka. Jak się okazało, medyk dopuścił go do walki, ale wyraźnie zaznaczył, że to dla niego ostatnia szansa.

Przed ostatnią odsłoną pojedynku narożnik Topurii ostatecznie rzucił ręcznik. Z powodu potężnych obrażeń na twarzy swojego podopiecznego trenerzy zdecydowali się przerwać walkę. To oznaczało, że w wieku 37 lat Gaethje został nowym, pełnoprawnym mistrzem UFC.

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Justin Gaethje (28-5) pokonał Ilię Topurię (17-1) przez techniczny nokaut (niedyspozycja rywala, rzucenie ręcznika przez narożnik) po czwartej rundzie i został nowym mistrzem kategorii lekkiej UFC.