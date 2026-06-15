Kolejna decyzja w Asseco Resovii! Komplet na rozegraniu

Wiktor Nowak (rocznik 1999) jest wychowankiem Skry Bełchatów. Z drużyną juniorów tego klubu wywalczył mistrzostwo Polski juniorów, a 25 lutego 2018 roku zadebiutował w PlusLidze w meczu z Cerrad Czarnymi Radom. W tamtym sezonie bełchatowianie wywalczyli mistrzostwo Polski.

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W sezonie 2018/19 przeniósł się do pierwszej ligi, do zespołu BBTS Bielsko-Biała, a rok później zasilił szeregi KPS Siedlce. W 2020 roku trafił do Avii Świdnik, a później wrócił do PlusLigi, grając w Czarnych Radom (2021-23). Dwa kolejne sezony spędził w PGE GiEK Skrze Bełchatów (2023-25), a w 2025 roku trafił do Asseco Resovii.

W ciągu siedmiu sezonów w PlusLidze, rozegrał łącznie 123 mecze. W ostatnim sezonie pojawił się na placu gry w 26 spotkaniach Asseco Resovii, będąc zmiennikiem Marcina Janusza. Ten duet rozgrywających pozostanie w klubie na kolejny sezon.

"Wiktor Nowak zostaje w Rzeszowie, a jego uśmiech i poczucie humoru dalej będą rozświetlały Podpromie" – napisał klub w mediach społecznościowych.