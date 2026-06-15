Liga Narodów siatkarek 2026. Transmisje TV i stream online. Gdzie oglądać mecze drugiego tygodnia?

Spotkania drugiego tygodnia Ligi Narodów siatkarek zostaną rozegrane w dniach 17-21 czerwca. Osiemnaście drużyn podzielono na trzy grupy, które będą rywalizowały w trzech turniejach. W każdym z turniejów występuje po sześć ekip, a każda z drużyn rozegra po cztery spotkania.

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Reprezentacja Polski zmagania w VNL 2026 rozpoczęła w chińskim mieście Nankin. W pierwszym tygodniu podopieczne trenera Stefano Lavariniego odniosły trzy zwycięstwa i poniosły jedną porażkę. Zagrały kolejno z Belgią (3:2), Czechami (3:0), Serbią (3:2) i Chinami (1:3).

W drugim tygodniu VNL 2026 pozostaną w Azji i zagrają w Bangkoku. Rywalkami Polek w następnych spotkaniach rozgrywek będą: Bułgaria (środa, 17 czerwca), Ukraina (czwartek, 18 czerwca), Holandia (sobota, 20 czerwca) oraz Kanada (niedziela, 21 czerwca). Pozostałe turnieje zostaną rozegrane w Ankarze i Pasig City.

Transmisje meczów siatkarskiej Ligi Narodów na sportowych antenach Polsatu oraz na Polsat Box Go.

Liga Narodów siatkarek - transmisje meczów drugiego tygodnia:

2026-06-17: Dominikana – USA (środa, godzina 5.45; transmisja – Polsat Sport 1)

2026-06-17: Kanada – Holandia (środa, godzina 7.45; transmisja – Polsat Sport 3)

2026-06-17: Czechy – Włochy (środa, godzina 9.45; transmisja – Polsat Sport 2)

2026-06-17: Niemcy – Chiny (środa, godzina 11.15; transmisja – Polsat Sport Extra 1)

2026-06-17: Bułgaria – Polska (środa, godzina 11.45; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)

2026-06-17: Japonia – Serbia (środa, godzina 13.45; transmisja – Polsat Sport 2)

2026-06-17: Francja – Brazylia (środa, godzina 14.45; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)

2026-06-17: Tajlandia – Ukraina (środa, godzina 15.15; transmisja –Polsat Sport Extra 1)

2026-06-17: Turcja – Belgia (środa, godzina 18.15; transmisja – Polsat Sport 2)

RM, Polsat Sport