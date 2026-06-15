Maja Chwalińska wystąpi w prestiżowym turnieju! Organizatorzy potwierdzili

"To absolutna sensacja" - czytamy. Chwalińska już w przyszłym miesiącu pojawi się na kortach ziemnych Rothenbaum w Hamburgu.

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- Dotarcie do finału Rolanda Garrosa było niesamowitym doświadczeniem i wyjątkowym momentem w mojej karierze. Jestem podekscytowana, że mogę kontynuować sezon na mojej ulubionej nawierzchni w Hamburgu. To turniej z wielką tradycją, słyszałam o nim wiele dobrego. Jestem ciekawa, jak po raz pierwszy zobaczę to miasto i zagram przed fantastyczną publicznością - przekazała Polka.

Radości nie kryje również dyrektorka zawodów Sandra Reichel, która rozmawiała z naszą tenisistką.

- Możliwość powitania w naszym turnieju finalistki Wielkiego Szlema to wielki zaszczyt. Jestem dumna, że ​​Maja zagra u nas. W Paryżu rozegrała turniej życia, a dzięki swojemu niepowtarzalnemu stylowi będzie również ulubienicą publiczności w Hamburgu - podsumowała.

Turniej odbędzie się w dniach 20-26 lipca. Polka wróci jednak na kort nieco szybciej. Już niedługo dowiemy się, czy otrzyma "dziką kartę" na tegoroczny Wimbledon.

HP, Polsat Sport