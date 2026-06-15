MŚ 2026: Terminarz wtorkowych meczów

Trwa 23. edycja mistrzostw świata. Rozgrywana jest w trzech krajach: Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie.

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Przed nami szósty dzień tego wydarzenia. Kibiców czekają trzy mecze, ale aż dwa z nich zostaną rozegrane nocą polskiego czasu.



Wszystko zacznie się już o północy. Arabia Saudyjska zagra wówczas z Urugwajem. Później, o 3:00, Iran zmierzy się z Nową Zelandią. Na zakończenie dnia, o godzinie 21:00, Francja rywalizować będzie z Senegalem.

MŚ 2026: Mecze 16.06. Kto gra, o której godzinie?

Grupa H: Arabia Saudyjska - Urugwaj (00:00)

Grupa G: Iran - Nowa Zelandia (03:00)

Grupa I: Francja - Senegal (21:00)