Mecze MŚ 2026 dzisiaj - 16.06. Kto gra? O której godzinie?

Jakub ŻelepieńPiłka nożna

Wtorek 16 czerwca to szósty dzień mistrzostw świata w piłce nożnej 2026. Sprawdź mecze piątego dnia MŚ - 16.06. Kto gra? O której godzinie? Godziny meczów mundialu.

Trzech piłkarzy reprezentacji Francji świętuje, z zawodnikiem z numerem 10 i nazwiskiem "MBAPPE" na koszulce na pierwszym planie.
fot. PAP/EPA
MŚ 2026: Terminarz wtorkowych meczów

Trwa 23. edycja mistrzostw świata. Rozgrywana jest w trzech krajach: Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie.

 

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Przed nami szósty dzień tego wydarzenia. Kibiców czekają trzy mecze, ale aż dwa z nich zostaną rozegrane nocą polskiego czasu.


Wszystko zacznie się już o północy. Arabia Saudyjska zagra wówczas z Urugwajem. Później, o 3:00, Iran zmierzy się z Nową Zelandią. Na zakończenie dnia, o godzinie 21:00, Francja rywalizować będzie z Senegalem.

MŚ 2026: Mecze 16.06. Kto gra, o której godzinie?

Grupa H: Arabia Saudyjska - Urugwaj (00:00)
Grupa G: Iran - Nowa Zelandia (03:00)
Grupa I: Francja - Senegal (21:00)

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MŚ 2026PIŁKA NOŻNA
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