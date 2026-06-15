Niesamowity sukces Majchrzaka! Tak wysoko jeszcze nigdy nie był

Awans Majchrzaka to efekt jego pierwszego w karierze triumfu w turnieju rangi ATP. W niedzielnym finale w holenderskim ‘s-Hertogenbosch wygrał z szóstym w rankingu Australijczykiem Alexem de Minaurem 6:3, 2:6, 7:6 (7-5).

ZOBACZ TAKŻE: Co za dzień polskiego tenisa! Najpierw Majchrzak, a teraz Kawa

Wcześniej Polak wyeliminował czwartego w świecie Kanadyjczyka Felixa Augera-Aliassime’a (w ćwierćfinale) oraz siódmego obecnie w rankingu Rosjanina Daniiła Miedwiediewa (w półfinale).

Hurkacz również rywalizował w ‘s-Hertogenbosch, ale odpadł już w pierwszej rundzie. 29-letin Wrocławianin szybko powinien wrócić do najlepszej setki. W ubiegłym roku po holenderskim turnieju już nie grał, bo poddał się operacji kolana. Nie broni więc już punktów i każde zwycięstwo powiększy jego dorobek.

Czołówka rankingu tenisistów ATP World Tour - stan na 15 czerwca 2026:

1. (1) Jannik Sinner (Włochy) 13500

2. (2) Carlos Alcaraz (Hiszpania) 9960

3. (3) Alexander Zverev (Niemcy) 7190

4. (4) Felix Auger-Aliassime (Kanada) 4390

5. (5) Ben Shelton (USA) 4070

6. (6) Alex de Minaur (Australia) 4060

7. (8) Daniił Miedwiediew (Rosja) 3810

8. (7) Novak Djoković (Serbia) 3760

9. (9) Taylor Fritz (USA) 3635

10. (10) Flavio Cobolli (Włochy) 3540

...

47. (76) Kamil Majchrzak (Polska) 1032

103. (96) Hubert Hurkacz (Polska) 615

PAP