Norwid stawia na Duńczyków! Kolejny nowy siatkarz w klubie z Częstochowy

Oskar Kjerstein Madsen (rocznik 2000) gra na pozycji przyjmującego i jest jednym z liderów reprezentacji Danii. Swą przygodę z siatkówką rozpoczynał w duńskich klubach VK Vestsjaelland, Ikast KFUM Volleyball oraz ISI Idraetsefterskole Volleyball.

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Później grał we francuskim Spacer's Toulouse Volley, rumuńskim CS Arcada Galati, a następnie przeniósł się do Czech, do klubu VK Lvi Praha. W ostatnim sezonie reprezentował barwy VC Nagano Tridents w japońskiej SV League.

– Postrzegam PlusLigę jako jedną z najmocniejszych i najbardziej konkurencyjnych lig na świecie. W Polsce grają czołowe europejskie drużyny, a liga pełna jest świetnych zawodników i trenerów – powiedział nowy przyjmujący Norwida.

– To kolejny krok w kierunku najwyższego poziomu. Z tego, co słyszałem i wiem, klub chce budować drużynę tak, aby z każdym sezonem osiągać coraz lepsze wyniki – dodał Madsen.

Madsen będzie drugim duńskim siatkarzem w składzie Norwida na nowy sezon. Wcześniej ogłoszono, że nowym atakującym tej drużyny został Mads Kyed Jensen.

Polsat Sport, ksnorwidczestochowa.pl