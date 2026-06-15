Nowy transfer Realu Madryt! W przeszłości był piłkarzem Barcelony

Piłka nożna

Marc Cucurella, który w przeszłości był piłkarzem Barcelony, został zawodnikiem Realu Madryt. "Królewscy" już oficjalnie ogłosili transfer hiszpańskiego piłkarza z Chelsea.

Nowy transfer Realu Madryt! W przeszłości był piłkarzem Barcelony
fot. PAP
Marc Cucurella piłkarzem Realu Madryt

Pogłoski dotyczące możliwego transferu 27-latka pojawiły się już wcześniej. Jako jeden z pierwszym o ewentualnym przejściu Hiszpania informował specjalista od rynku transferowego - Fabrizio Romano. 

 

Teraz włodarze klubu ze stolicy Hiszpanii potwierdzili te pogłoski. 

 

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"Real Madryt i Chelsea osiągnęły porozumienie w sprawie transferu Marca Cucurelli, który będzie związany z naszym klubem przez następne sześć sezonów, do 30 czerwca 2032 roku" - napisano w komunikacie. 

 

Cucurella od sierpnia 2022 roku występował w Chelsea, z którym zdobył trofea Ligi Konferencji i Klubowych Mistrzostw Świata. Wcześniej grał w takich ekipach jak: Brighton & Hove Albion, Getafe FC czy SD Eibar. Warto przypomnieć, że Hiszpan przez wiele lat był zawodnikiem odwiecznego rywala "Królewskich" - Barcelony. W pierwszej drużynie "Blaugrany" wystąpił w zaledwie jednym oficjalnym spotkaniu. W drugim zespole pojawił się na murawie w 54 spotkaniach.

 

Lewy obrońca na swoim koncie ma także mistrzostwo Europy zdobyte w 2024 roku. W reprezentacji rozegrał w sumie 24 spotkania.

AA, Polsat Sport
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