Orlen Basket Liga: Orlen Zastal Zielona Góra - Legia Warszawa. Relacja live i wynik na żywo

Zastal pokonał Legię w pierwszym spotkaniu finałowym 77:74. Dwa dni później to jednak koszykarze warszawskiego zespołu zdominowali rywali i wygrali 104:82. W sobotę potwierdzili formę i ponownie zanotowali zwycięstwo. Mecz zakończył się wynikiem 79:63.

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Przed nami czwarty mecz, który może dać Legii tytuł mistrza Polski. Mimo to szkoleniowiec zachował spokój. - Nie dekoncentrujemy się, nie relaksujemy, wiemy, że Zastal nie podda się łatwo w poniedziałek - zaznaczył Legii Estończyk Heiko Rannul na konferencji prasowej.

Takie samo podejście miał kapitan zespołu Michał Kolenda.

- Mam nadzieję, że koncentracja zostanie w całym zespole, że nie zaspokoimy apetytów tym zwycięstwem. Wszyscy zdrowi, więc mam nadzieję, że przystąpimy do spotkania z takim samym nastawieniem, z jednym celem w głowie, który sobie założyliśmy przyjeżdżając tutaj - tłumaczył.

Relacja live i wynik na żywo meczu Orlen Zastal Zielona Góra - Legia Warszawa na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:45.

HP, Polsat Sport