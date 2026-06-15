Orlen Basket Liga: Orlen Zastal Zielona Góra - Legia Warszawa. Relacja live i wynik na żywo
Orlen Zastal Zielona Góra i Legia Warszawa rozegrają w poniedziałek czwarte finałowe starcie Orlen Basket Ligi. Kto je wygra? Relacja live i wynik na żywo meczu Orlen Zastal Zielona Góra - Legia Warszawa na Polsatsport.pl.
Zastal pokonał Legię w pierwszym spotkaniu finałowym 77:74. Dwa dni później to jednak koszykarze warszawskiego zespołu zdominowali rywali i wygrali 104:82. W sobotę potwierdzili formę i ponownie zanotowali zwycięstwo. Mecz zakończył się wynikiem 79:63.
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Przed nami czwarty mecz, który może dać Legii tytuł mistrza Polski. Mimo to szkoleniowiec zachował spokój. - Nie dekoncentrujemy się, nie relaksujemy, wiemy, że Zastal nie podda się łatwo w poniedziałek - zaznaczył Legii Estończyk Heiko Rannul na konferencji prasowej.
Takie samo podejście miał kapitan zespołu Michał Kolenda.
- Mam nadzieję, że koncentracja zostanie w całym zespole, że nie zaspokoimy apetytów tym zwycięstwem. Wszyscy zdrowi, więc mam nadzieję, że przystąpimy do spotkania z takim samym nastawieniem, z jednym celem w głowie, który sobie założyliśmy przyjeżdżając tutaj - tłumaczył.
Relacja live i wynik na żywo meczu Orlen Zastal Zielona Góra - Legia Warszawa na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:45.Przejdź na Polsatsport.pl