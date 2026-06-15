ORLEN Basket Liga: Orlen Zastal Zielona Góra - Legia Warszawa. Transmisja TV i stream online

Koszykówka

Legia Warszawa po porażce w pierwszym meczu finałowej rywalizacji z Orlen Zastalem Zielona Góra wygrała dwa kolejne spotkania. Kto zwycięży czwarte starcie? Gdzie obejrzeć mecz Zastal - Legia? Transmisja w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 4 oraz na platformie Polsat Box Go.

Dwóch zawodników w zielonych strojach gra w koszykówkę z zawodnikiem w białym stroju. Jeden z graczy w zielonym prowadzi piłkę, drugi próbuje go zatrzymać. W tle widać kibiców na trybunach.
fot. PAP
ORLEN Basket Liga: Orlen Zastal Zielona Góra - Legia Warszawa

W pierwszym spotkaniu finałowym Zastal pokonał Legię 77:74. Dwa dni później to koszykarze warszawskiego zespołu zdominowali rywali i wygrali 104:82. W sobotę potwierdzili formę i ponownie zanotowali zwycięstwo. Mecz zakończył się wynikiem 79:63.

 

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Po tym zwycięstwie zadowolony był trener Legii Estończyk Heiko Rannul. 

 

Mimo to szkoleniowiec zachował spokój. - Nie dekoncentrujemy się, nie relaksujemy, wiemy, że Zastal nie podda się łatwo w poniedziałek - zaznaczył na konferencji prasowej.

 

Takie samo podejście miał kapitan zespołu Michał Kolenda.

 

- Mam nadzieję, że koncentracja zostanie w całym zespole, że nie zaspokoimy apetytów tym zwycięstwem. Wszyscy zdrowi, więc mam nadzieję, że przystąpimy do spotkania z takim samym nastawieniem, z jednym celem w głowie, który sobie założyliśmy przyjeżdżając tutaj - tłumaczył.

 

Filip Matczak z drużyny Zastalu wierzy, że uda się wrócić do gry o mistrzostwo Polski. Po ostatnim meczu wskazał, jaki jest problem.

 

- Brakowało nam pewności siebie. (...) Może nie otworzyliśmy się na tę energię kibiców. Musimy to zmienić, coś w naszych głowach. Musimy być bardziej pazerni i bardziej wierzyć w to, że gra może nam przychodzić łatwiej. (...) Każdy z nas będzie próbował dawać z siebie wszystko, szarpać, żeby być z drużyną i dokładać swoją cegiełkę - podsumował.

 

Transmisja meczu finałowego Orlen Zastal Zielona Góra - Legia Warszawa w poniedziałek o godzinie 19:45 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 4 i online na Polsat Box Go.

HP, PAP
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KOSZYKÓWKALEGIA WARSZAWAORLEN BASKET LIGAZASTAL ZIELONA GÓRA
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